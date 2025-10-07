La Reserva Federal de Nueva York publica nuevas previsiones que muestran un aumento en las expectativas de inflación a 1 año 🔔

- Las expectativas de inflación a un año aumentaron hasta 3,4% (desde 3,2%), mientras que las de tres años se mantuvieron sin cambios en 3,0% y las de cinco años subieron a 3,0% (desde 2,9%).
- La probabilidad percibida de un aumento del desempleo en el próximo año subió a 41,1% (+2,0 pp), y el riesgo de pérdida de empleo aumentó ligeramente a 14,9% (+0,4 pp).
- En contraste, las expectativas de alza en los precios de las acciones en los próximos 12 meses crecieron hasta 39,8% (+0,9 pp), por encima del promedio anual de 38,0%.
El informe, publicado por la Reserva Federal de Nueva York, se basa en encuestas a hogares estadounidenses sobre expectativas de inflación y condiciones económicas. En septiembre, las expectativas de inflación aumentaron tanto a corto plazo (1 año: 3,4%) como a largo plazo (5 años: 3,0%), manteniéndose estables a mediano plazo (3 años: 3,0%). La dispersión entre las respuestas se redujo para los horizontes de 1 y 5 años. La incertidumbre inflacionaria disminuyó a un año, se mantuvo estable a tres años y aumentó ligeramente a cinco años.
Las expectativas de crecimiento de los precios de la vivienda se mantuvieron sin cambios por cuarto mes consecutivo en 3,0%. En cambio, las expectativas anuales de precios aumentaron en alimentos (5,8%, +0,3 pp), gasolina (4,2%, +0,3 pp), atención médica (9,3%, +0,5 pp) y alquiler (7,0%, +1,0 pp), mientras que las de matrículas universitarias cayeron a 7,0% (–0,8 pp).
El sentimiento laboral se deterioró a pesar de la mejora en la proporción de encuestados que creen poder encontrar un nuevo empleo tras una pérdida (47,4%, frente a 44,9%, aunque aún por debajo del promedio de 51,0%). La expectativa de crecimiento salarial retrocedió a 2,4%, mientras aumentó la probabilidad de mayor desempleo (41,1%), un riesgo de despido algo mayor (14,9%) y una mayor intención de renuncia voluntaria (20,7%). En cuanto a las finanzas de los hogares, la expectativa de crecimiento de ingresos se mantuvo en 2,9%, mientras que el crecimiento del gasto se desaceleró a 4,7%. El riesgo percibido de impago de deuda bajó a 12,6%, por debajo del promedio anual (13,5%). Los hogares evalúan su situación financiera actual como ligeramente mejor que hace un año, aunque son menos optimistas sobre el futuro.
Asimismo, aumentaron las expectativas de mayores impuestos (3,6%), incremento de la deuda pública (7,5%), leve alza en la tasa de ahorro (24,9%) y una mayor probabilidad de subidas bursátiles en el próximo año (39,8%).
