Leer más

Discursos de los banqueros de la Fed y el BCE

03:35 29 de septiembre de 2025

Comenzamos una nueva semana ajetreada. Hoy, entre los eventos clave se encuentran los discursos de los banqueros centrales, principalmente de la Fed y el BCE. Además, en breve conoceremos los datos del IPC, el IPCA y las ventas minoristas de España.

La política monetaria centra la atención del mercado debido a la reanudación de los recortes de tipos por parte de la Fed. Por ello, los comentarios de los miembros del FOMC son especialmente importantes. Hoy escucharemos, entre otros, a Musalem, Bostic, Waller, Williams y Hammack de la Fed, así como a Lane, Müller, Kažaks y Schnabel del BCE.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Calendario detallado del día:

08:00, España - Datos de ventas minoristas de agosto:

  • Ventas minoristas en España: anterior: 4,7 % interanual;

08:00, España - Datos de inflación de septiembre:

  • IPCA en España: previsión: 3,0 % interanual; Previo: 2,7 % interanual;
  • IPCA español: previsión: 0,3 % intermensual; previo: 0,0 % intermensual;
  • IPC español: previsión: 3,1 % interanual; previo: 2,7 % interanual;
  • IPC español: previsión: -0,2 % intermensual; previo: 0,0 % intermensual; 10:00 AM BST, Zona Euro - Intervención de Schnabel, del BCE

10:00 AM, Alemania - Intervención de Nagel, presidente de German Buba

12:30 PM, Estados Unidos - Intervención de Waller, de la Reserva Federal

01:00 PM, Zona Euro - Intervención de Lane, del BCE

01:00 PM, Reino Unido - Intervención de Ramsden, miembro del Comité de Política Monetaria

06:15 PM, Estados Unidos - Intervención de Trump, presidente de EE. UU.

06:30 PM, Estados Unidos - Intervención de Williams, miembro del FOMC

11:00 PM, Estados Unidos - Intervención de Bostic, miembro del FOMC

 

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

01.10.2025
11:35

El yen japonés se dispara por tercer día consecutivo

El yen es la moneda más fuerte del G10 por tercer día consecutivo, con una subida del 0,5 % frente al dólar y del 0,35 % frente al...

 11:06

Se estabiliza la inflación en Europa

Informe de inflación de la Eurozona (mes de septiembre) IPC: 2,2 % interanual. Pronóstico: 2,2 %. Anterior: 2,0 %.

10:02

Caídas en los PMIs europeos 📉

Datos del PMI de septiembre en Alemania PMI manufacturero de Alemania según HCOB: valor real: 49,5; consenso de Bloomberg: 48,5; valor anterior:...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.