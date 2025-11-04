El Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantiene los tipos de interés sin cambios en el 3,6%, tal y como se esperaba. La gobernadora Michele Bullock indicó que podría no haber más recortes de tipos y que la inflación se mantendrá por encima del objetivo hasta la segunda mitad de 2026. El tono de las declaraciones de Bullock y los comentarios posteriores a la decisión del banco parecen mostrar una postura cautelosamente restrictiva, lo que ha provocado una ligera depreciación del dólar australiano (AUD).

Índices bursátiles

Los índices asiáticos cotizan con tono mixto: el Nikkei 225 baja un 0,36%, el Hang Seng sube un 0,25% y el Shanghai Composite retrocede un 0,19%. Los problemas en el sector de la IA y la desaceleración del crecimiento en China afectan al ánimo de los inversores. Los contratos de futuros de los índices estadounidenses y europeos registran descensos antes de la apertura europea. El sentimiento es negativo tras la rápida subida de ayer.

Otros mercados

China anunció subsidios energéticos para importantes centros de datos de procesamiento de IA, como ByteDance, Alibaba y Tencent, reduciendo sus facturas de energía a la mitad. Esto forma parte de una estrategia para apoyar la industria nacional de chips de IA en respuesta a las restricciones a las importaciones de chips estadounidenses.

El ministro de Finanzas japonés, Satsuki Katayama, advirtió sobre movimientos bruscos y unilaterales del yen, señalando la necesidad de monitorizar el mercado de divisas. El yen se debilitó a su nivel más bajo desde mediados de febrero, pero la respuesta del gobierno podría frenar nuevas caídas. Katayama habló de fuertes fluctuaciones unilaterales del yen. En los principales cruces del mercado forex, el yen japonés es actualmente la divisa con mejor desempeño.

El oro corrige un 0,5% hasta los 3.980 dólares por onza mientras el barril de crudo Brent también retrocede 3 décimas hasta los 64,71 dólares. El Brent se mantiene por debajo de la EMA de 50 días, lo que podría indicar una continuación de la tendencia bajista.

Las criptomonedas se encuentran entre los activos con peor rendimiento. El Bitcoin cae por debajo del nivel de los 105.000 dólares tras una venta masiva en el mercado después de un ataque informático a la plataforma DeFi Balancer. El ether se hunde un 9%, lo que aumenta la incertidumbre del mercado.