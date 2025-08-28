Disputa Trump-Cook. Últimos comentarios 💡

El presidente Donald Trump anunció que había ejercido su derecho a destituir a la miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, Lisa Cook, alegando que existían motivos para hacerlo. La Casa Blanca declaró que Cook había sido "acusada de mentir de manera creíble" y que su destitución mejoraría la rendición de cuentas de la Fed. Lisa Cook ha impugnado la decisión en los tribunales y busca una medida cautelar temporal para detener su destitución, calificando la medida de Trump como ilegal. Mientras tanto, el nominado de Trump, el economista Stephen Miran, está en camino de ser confirmado antes de la reunión de septiembre de la Reserva Federal. El Comité Bancario del Senado tiene previsto celebrar una audiencia sobre este asunto la próxima semana.

El par EUR/USD recupera terreno hoy, con un alza del 0,36%, superando los mínimos de las últimas dos semanas. Sin embargo, el T-Note no está reaccionando de manera significativa a estos comentarios, lo que sugiere que los inversores se toman con cautela los informes de los medios sobre esta disputa (al menos por ahora).

Fuente: xStation 5