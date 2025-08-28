Disputa Trump-Cook. Últimos comentarios 💡

El presidente Donald Trump anunció que había ejercido su derecho a destituir a la miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, Lisa Cook, alegando que existían motivos para hacerlo. La Casa Blanca declaró que Cook había sido "acusada de mentir de manera creíble" y que su destitución mejoraría la rendición de cuentas de la Fed. Lisa Cook ha impugnado la decisión en los tribunales y busca una medida cautelar temporal para detener su destitución, calificando la medida de Trump como ilegal. Mientras tanto, el nominado de Trump, el economista Stephen Miran, está en camino de ser confirmado antes de la reunión de septiembre de la Reserva Federal. El Comité Bancario del Senado tiene previsto celebrar una audiencia sobre este asunto la próxima semana.
El par EUR/USD recupera terreno hoy, con un alza del 0,36%, superando los mínimos de las últimas dos semanas. Sin embargo, el T-Note no está reaccionando de manera significativa a estos comentarios, lo que sugiere que los inversores se toman con cautela los informes de los medios sobre esta disputa (al menos por ahora).
Fuente: xStation 5
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.