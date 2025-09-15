Dólar abre a la baja en Chile y el peso se fortalece en un contexto de confianza macroeconómica

El dólar en Chile inició la jornada a la baja, en línea con la debilidad que muestra la divisa estadounidense a nivel global y en un escenario de mayor estabilidad macroeconómica local.

El peso chileno se ha visto respaldado por noticias recientes que fortalecen la confianza en la economía nacional, mientras que en el plano internacional el foco de los mercados se concentra en la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, programada para este miércoles.

Fed: el mercado anticipa un recorte de tasas

Los inversionistas descuentan actualmente con un 95% de probabilidad que la Fed aplicará un recorte de 25 puntos base en su tasa de interés de referencia.

De concretarse, este ajuste ampliaría el diferencial de tasas entre Estados Unidos y Chile, configurando un escenario más favorable para el peso chileno. Este diferencial actúa como un incentivo para mantener capitales en activos locales, elevando la demanda por la moneda nacional frente al dólar.

Estabilidad institucional en la Fed: el efecto Cook

A las expectativas monetarias se suman señales de estabilidad institucional en la Reserva Federal.

Los documentos presentados por la gobernadora Lisa Cook han contribuido a disipar las tensiones en torno a acusaciones previas de fraude hipotecario, entregando mayor credibilidad al organismo y reforzando la confianza de los inversionistas en la conducción de la política monetaria estadounidense.

La reducción de la incertidumbre institucional aporta calma a los mercados internacionales y fortalece el optimismo en torno al rumbo de la Fed.

El cobre sostiene al peso chileno

En el frente de materias primas, los precios del cobre se mantienen estables a pesar de la debilidad de los datos económicos provenientes de China, principal socio comercial de Chile.

El hecho de que el cobre no haya cedido terreno ante la desaceleración de la actividad industrial china ha funcionado como un soporte adicional para el peso, reforzando su atractivo en un escenario de mayor confianza económica local.

Expectativas para la jornada

En este contexto, se espera que el peso chileno mantenga un desempeño estable durante la jornada, con el tipo de cambio moviéndose en un rango acotado entre 950 y 954 pesos por dólar.

La combinación de una Fed más flexible, la estabilidad en los precios del cobre y las señales positivas en la economía chilena han configurado un entorno en el que el dólar pierde fuerza frente a la divisa local.

El dólar en Chile mantiene una estructura bajista clara, con el precio operando por debajo de las medias móviles de 50 y 200 periodos, ambas con pendiente negativa. La zona de 954 CLP actúa como resistencia inmediata, mientras que el soporte clave en 950 CLP se mantiene bajo presión, con riesgo de una caída adicional hacia los 946,48 si se confirma una ruptura. El RSI en 38,6 refleja debilidad en el impulso, aunque aún sin señales técnicas de reversión en el corto plazo.

Fuente: xStation5.

