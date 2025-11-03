US100: ¿Motor del crecimiento de Wall Street❓

El inicio de la semana en Wall Street se caracteriza por una creciente disparidad entre los distintos segmentos del mercado. El Nasdaq registró ganancias gracias a la fuerte demanda de empresas relacionadas con la inteligencia artificial. Las acciones de Amazon subieron un 4% tras anunciar una alianza con OpenAI, y Nvidia y Micron Technology también ganaron valor después de una serie de acuerdos de gran repercusión en el sector. Al mismo tiempo, la empresa de centros de datos Iren firmó un acuerdo plurianual de 9.700 millones de dólares con Microsoft, que le otorga a la compañía tecnológica acceso a los procesadores gráficos Nvidia GB300. Cabe destacar que las empresas tecnológicas se benefician de altos márgenes, una escala global y acceso a soluciones de IA innovadoras, lo que sigue impulsando el crecimiento de un selecto grupo de líderes.

Por otro lado, los principales índices bursátiles y las empresas industriales se están quedando rezagadas. Hoy, más de 400 empresas del S&P 500 registran descensos, y el índice Dow Jones ya ha caído casi un 0,8%. Esto profundiza la tendencia a la estratificación, donde el rendimiento y las valoraciones de todo el mercado dependen cada vez más de unos pocos gigantes tecnológicos. El bajo rendimiento de las empresas tradicionales, la alta sensibilidad de las empresas más pequeñas a los costos de capital y la neutralidad del sentimiento del consumidor demuestran que una posible corrección en el sector de la inteligencia artificial podría tener un impacto significativo en todo el mercado. Los resultados que se anunciarán esta semana, incluidos los de McDonald's y Palantir, serán una buena oportunidad para verificar si el sentimiento del mercado refleja la situación real de la economía o si continúa descontando los escenarios optimistas relacionados con la inteligencia artificial.

Los índices US100 y US2000 han seguido trayectorias completamente opuestas durante casi dos semanas. Sin embargo, cabe destacar que ambos instrumentos se mantienen por encima de la EMA de 50 días. Fuente: xStation

Resultados de la compañía previstos para esta semana. Fuente: XTB