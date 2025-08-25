Dólar en Chile abre al alza tras correcciones globales post-Jackson Hole

25 de Agosto de 2025 - El dólar en Chile inició la semana con un movimiento alcista, siguiendo la tendencia internacional de recuperación de la divisa después de la volatilidad registrada el viernes. Los inversionistas aún procesan los mensajes de Jerome Powell en el simposio de Jackson Hole, donde el presidente de la Reserva Federal mantuvo abierta la opción de un recorte de tasas en septiembre, adoptando un tono más moderado frente a la inflación.

Aunque inicialmente las declaraciones de Powell generaron una depreciación del dólar, en la sesión de hoy se observa una corrección de flujos, en un entorno de mayor estabilidad internacional.

Factores externos que impactan al dólar

Recuperación global del dólar tras las correcciones en los mercados de divisas.

Expectativas de política monetaria en EE. UU. , con posibilidad de baja de tasas en septiembre, aunque el optimismo de los inversionistas se ha moderado.

Menor volatilidad comparada con la reacción inmediata posterior a Jackson Hole.

Factores locales en Chile

En el plano nacional, los indicadores económicos se mantienen estables, sin mayores sorpresas que impulsen el tipo de cambio.

El precio del cobre se mantiene en niveles firmes, lo que actúa como contrapeso frente al fortalecimiento global del dólar.

Análisis técnico del USDCLP

El gráfico horario del USDCLP muestra una formación de triángulo simétrico, caracterizada por máximos descendentes y mínimos ascendentes, lo que refleja un proceso de consolidación antes de un eventual quiebre.

Resistencias clave

Parte superior del triángulo en torno a 967–970 pesos, nivel donde se han concentrado ventas en repetidas ocasiones.

Soportes inmediatos

Línea ascendente del triángulo cerca de 955 pesos .

Soportes adicionales en 946 y 939 pesos.

Fuente: xStation 5

Momentum

Los osciladores estocásticos muestran señales de agotamiento tras el último impulso alcista. Esto podría anticipar presiones bajistas en el corto plazo si el precio no logra recuperar la zona de 963–965 pesos.

Perspectivas del rango decisivo

En conclusión, el actual rango de 955 a 970 pesos es determinante:

📈 Un quiebre al alza abriría espacio hacia los 975–980 pesos .

📉 Una ruptura a la baja podría llevar el par hacia los soportes de 946 y 939 pesos.

