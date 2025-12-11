Ipec en Colombia: menos tensión, pero la incertidumbre económica sigue elevada

El debate del salario mínimo , las decisiones del Banco de la República y el hundimiento de la reforma tributaria marcarán el cierre del año, mientras el peso colombiano se mueve dentro de un canal alcista de corto plazo frente al dólar.

La mayor parte de la incertidumbre económica en Colombia proviene de noticias de política económica, social y geopolítica , aunque una inflación mensual muy baja ayudó a reducir el tono alarmista en los medios.

El Índice de Incertidumbre de la Política Económica (Ipec) bajó a 216 puntos , lejos de los máximos recientes, pero completa 86 meses por encima del promedio histórico de 100.

Ipec: menor presión que en 2024, pero lejos de la normalidad

El Ipec en Colombia, elaborado por Fedesarrollo, se ubicó en 216 puntos, lo que supone una caída de 55 puntos frente a octubre de 2025 (271) y de tres puntos respecto a noviembre de 2024 (219).

Pese a este retroceso, el índice encadena 86 meses sobre su promedio histórico (100 puntos, entre 2000 y 2019), señal de que la incertidumbre económica en Colombia sigue instalada en niveles elevados y no se ha normalizado del todo.

Según Clara Inés Pardo, docente de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, el Ipec es muy sensible a la cobertura mediática y a las decisiones de Gobierno, porque recoge la “narrativa mediática”. Cuando proliferan titulares sobre conflictos, regulaciones o anuncios confusos, el índice sube; cuando el flujo de noticias se calma, el indicador tiende a bajar.

En este contexto también influye que los partidos políticos ya definieron buena parte de sus listas al Congreso y que se ha reducido el número de aspirantes a la Casa de Nariño, lo que ayuda a despejar escenarios y disminuye algo el ruido político.

Fuente: Fedesarrollo | LaRepupublica

Qué tipo de noticias están detrás de la incertidumbre

En noviembre, el 51,2% de las noticias asociadas al Ipec correspondió a política económica, social y geopolítica. Le siguieron la actividad económica (22,0%), las variables financieras (12,2%), la categoría de otros (12,2%) y seguridad (2,4%).

Frente al mes anterior, las categorías que más aumentaron su peso fueron variables financieras y otros, con +3,9 puntos porcentuales cada una, y luego actividad económica, con +3,7 puntos porcentuales. En cambio, seguridad fue la que más cayó (-5,9 pps), seguida de política económica, social y geopolítica (-5,5 pps).

Si se compara con noviembre de 2024, la actividad económica es la que más gana participación (+10,7 pps), mientras que seguridad es la que más pierde (-7 pps). El foco de la incertidumbre se desplaza así hacia la marcha de la economía y hacia la política económica, más que hacia temas de orden público.

Inflación muy baja y efectos sobre la narrativa

Entre las noticias que ayudaron a suavizar el tono del debate, Pardo destacó la inflación mensual, a la que calificó como “muy baja”, lo que permitió que la inflación acumulada se moderara hasta 5,30%.

“Si la inflación, y por ende la presión sobre los precios, las tasas de interés y la política monetaria, muestran señales de moderación, eso podría reducir el nerviosismo entre medios y analistas y, en consecuencia, disminuir la incertidumbre”, explicó. Una inflación más contenida tiende a calmar las expectativas sobre la política del Banco de la República, reduce la cantidad de titulares alarmistas y, en última instancia, baja la frecuencia de “palabras de incertidumbre” en los medios.

Aun así, persisten dudas sobre el rumbo de la economía. El exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, advirtió que observa un deterioro en los escenarios de confianza tanto en la economía como en la política económica en general, lo que puede mantener el Ipec en niveles altos a pesar de las recientes caídas.

Cómo arrancó 2025 el Ipec y qué dicen los sectores

En el primer mes de 2025, el Ipec se ubicó en 195 puntos, 70 puntos por debajo del registro del mes previo y 20 puntos por debajo del mismo mes del año anterior, cuando marcó 215 puntos.

Incluso así, el indicador completaba entonces 76 meses por encima del promedio observado entre 2010 y 2019 (100 puntos), lo que confirma que la elevada incertidumbre económica en Colombia no es un fenómeno puntual, sino persistente.

Por clasificación sectorial, en enero de 2025:

63,2% de las noticias se relacionó con política económica, social y geopolítica ,

21,1% con actividad económica ,

7,8% con la categoría otros ,

5,3% con inseguridad , y

2,6% con variables financieras.

De acuerdo con Fedesarrollo, frente al mes anterior crecieron en participación las noticias de política económica, social y geopolítica (+11,3 pps) y de actividad económica (+0,8 pps), reforzando el peso de estos dos frentes como principales generadores de incertidumbre.

Lo que puede mover la incertidumbre en diciembre

Mirando al cierre del año, Fedesarrollo identifica varios factores que podrían incidir en el Ipec:

El debate del salario mínimo , con negociaciones entre Gobierno , empresarios y centrales obreras , y sus efectos sobre empleo y costos laborales.

La trayectoria de la inflación y las decisiones del Banco de la República sobre tasas de interés , clave para anclar o desanclar expectativas.

La decisión del Congreso de hundir la reforma tributaria con la que el Gobierno de Gustavo Petro buscaba recaudar $16,3 billones, lo que deja desfinanciado el Presupuesto General y abre interrogantes sobre cómo se cubrirá ese hueco fiscal.

El modo en que estos temas se gestionen —con señales claras y acuerdos amplios, o con mensajes cruzados y mayor polarización— determinará si la incertidumbre económica en Colombia se sigue moderando o vuelve a escalar.

Peso colombiano: lectura técnica de corto plazo

En el mercado cambiario, el peso colombiano ha mostrado recientemente un movimiento de recuperación frente al dólar, pero con volatilidad. En un gráfico de USDCOP de corto plazo se observa:

Un canal alcista bien definido, con máximos y mínimos crecientes en las últimas sesiones.

La cotización actual cerca de la parte alta del canal , donde ha comenzado una corrección, lo que sugiere una zona de resistencia aproximada en torno a los 3.880–3.900 pesos por dólar .

Un soporte dinámico en la parte baja del canal, alrededor de 3.780–3.800, que por ahora sostiene la tendencia.

Mientras el precio se mantenga dentro de este canal, el sesgo técnico favorece una ligera fortaleza del dólar y un peso colombiano algo más débil. Una ruptura clara por debajo del soporte del canal sería la señal de un posible cambio de tendencia a favor del peso, escenario que suele verse cuando disminuye la percepción de riesgo o mejora la lectura sobre la economía local.