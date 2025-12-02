Dólar en Chile estable mientras crecen expectativas por recorte de tasas de la Fed

-
El dólar en Chile opera estable, siguiendo el comportamiento del índice dólar y la moderación del mercado previo a la reunión de la Fed.
El peso chileno se fortalece impulsado por el avance del cobre y un entorno económico interno estable.
El análisis técnico revela una zona crítica en el 61,8% de Fibonacci, desde donde pueden surgir dos escenarios opuestos.
Calma en el mercado internacional antes de la reunión de la Fed
El dólar en Chile se mantiene estable y en línea con la evolución del índice dólar, reflejando una estructura de relativa calma en los mercados internacionales. Esta estabilidad surge en un momento en que los inversionistas comienzan a consolidar una postura más moderada antes de la importante reunión de la Reserva Federal de la próxima semana.
Actualmente, el mercado ya descuenta una alta probabilidad de que la Fed materialice un recorte en la tasa de interés, lo que ha impulsado la apreciación de diversas monedas emergentes frente al dólar estadounidense.
Peso chileno se sostiene con apoyo del cobre y estabilidad interna
En este contexto, el peso chileno ha logrado afirmarse con solidez. Este comportamiento positivo se explica por dos factores principales:
Un entorno económico doméstico estable.
El reciente repunte del precio del cobre, que sigue siendo un soporte clave para la moneda local.
Bajo estas condiciones, se espera que la jornada mantenga una dinámica favorable para el peso chileno, con espacio para que el tipo de cambio avance hacia el rango de 922 – 924 pesos por dólar.
Análisis técnico: zona de Fibonacci marca un punto crítico
Desaceleración del impulso alcista
La lectura técnica muestra que el impulso que intentaba superar los 931 pesos comenzó a perder fuerza. Esta desaceleración abre la puerta a un posible cambio en la dirección del tipo de cambio.
Potencial giro hacia niveles inferiores
El gráfico ya muestra señales de un quiebre que podría dirigir al dólar hacia la zona de 910 pesos, nivel que coincide con movimientos previos relevantes.
El 61,8% de Fibonacci como nivel sensible
Un elemento clave en la actual estructura es que el retroceso del precio coincide con el 61,8% de Fibonacci, un nivel técnico tradicionalmente considerado crítico. Desde allí pueden emerger dos escenarios:
Escenario bajista: continuidad hacia los 910 pesos si se confirma el giro a la baja.
Escenario alcista: rebote desde Fibonacci si actúa como soporte, aumentando la incertidumbre en la operativa previa a la decisión de la Fed.
Factores externos e internos configuran un punto decisivo
El cruce entre factores globales —como la expectativa del recorte de tasas en EE. UU.— y factores locales —como el impulso del cobre— genera un escenario complejo pero atractivo para el análisis del tipo de cambio en Chile. La combinación de calma en los mercados y niveles técnicos sensibles convierte este momento en un punto decisivo para anticipar los próximos movimientos del dólar.
