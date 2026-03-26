Peso chileno en riesgo: cómo el alza histórica de las bencinas presiona al tipo de cambio y a la inflación

El fuerte aumento en los precios de los combustibles que comenzó a regir este jueves 26 de marzo en Chile abre un nuevo frente de presión para la economía local, con implicancias que van mucho más allá del costo directo para los consumidores. En particular, el impacto sobre el peso chileno comienza a posicionarse como uno de los principales focos de atención para el mercado, en un contexto donde convergen factores inflacionarios, externos y fiscales.

El ajuste, impulsado por modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), implicó un alza de hasta $370 por litro en las gasolinas y $580 en el diésel, en lo que ha sido calificado como uno de los mayores incrementos en décadas. La medida, liderada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, responde a la necesidad de reducir el gasto fiscal asociado a los subsidios, en medio de un escenario internacional marcado por el alza del petróleo tras la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Un shock externo que impacta al dólar en Chile

Chile es una economía altamente dependiente de la importación de combustibles, por lo que un aumento de esta magnitud tiene un efecto inmediato sobre la balanza comercial. En términos simples, el país necesita más dólares para importar energía, lo que genera una presión directa sobre el tipo de cambio.

En episodios anteriores de alzas del petróleo, como en 2008, 2011 o incluso tras la invasión de Ucrania en 2022, el peso chileno tendió a depreciarse en paralelo al encarecimiento del crudo, reflejando el deterioro en los términos de intercambio energéticos. En el contexto actual, este efecto se amplifica por el hecho de que el petróleo Brent ha vuelto a niveles cercanos o superiores a los US$100 por barril, lo que incrementa el costo de importación energética en un momento donde el dólar global también se mantiene fuerte.

Inflación más alta y presión sobre la economía chilena

Más allá del impacto directo, el principal canal a través del cual el alza de combustibles afecta al peso chileno es la inflación. El aumento en las bencinas tiene un efecto inmediato en el IPC y, además, un efecto rezagado a través de costos de transporte, alimentos y servicios. Estimaciones recientes apuntan a que este ajuste podría agregar más de 1 punto porcentual a la inflación en los próximos meses, lo que obligaría al Banco Central de Chile a mantener una postura más restrictiva por más tiempo.

En teoría, tasas más altas podrían apoyar al peso chileno al hacer más atractivos los activos en moneda local. Sin embargo, en la práctica, este efecto suele verse compensado, e incluso superado, por el deterioro del poder adquisitivo y el aumento de la incertidumbre económica.El mercado tiende a interpretar este tipo de shocks como negativos para la moneda, especialmente cuando están asociados a factores externos que el país no controla.

Un elemento vital en este episodio es el cambio en el funcionamiento del MEPCO pues este mecanismo, creado en 2014, tenía como objetivo suavizar las variaciones de los precios internacionales del petróleo sobre los consumidores locales. Sin embargo, las modificaciones implementadas por el gobierno, incluyendo ajustes en el cálculo y una menor capacidad de absorción fiscal, han permitido un traspaso más directo del alza internacional a los precios internos. Esto implica que la economía chilena queda ahora más expuesta a la volatilidad externa, lo que también aumenta la sensibilidad del tipo de cambio a movimientos en el petróleo.

Riesgo fiscal y percepción del mercado

Otro factor relevante para el peso chileno es el componente fiscal detrás de la decisión. El gobierno ha argumentado que mantener el nivel previo de subsidios era insostenible, en un contexto de déficit fiscal y necesidad de ajuste presupuestario. Sin embargo, esta decisión también tiene implicancias en la percepción de riesgo país. Una menor intervención estatal puede ser vista como positiva desde el punto de vista de sostenibilidad fiscal, pero el costo social y el impacto inflacionario pueden generar incertidumbre política y económica.

De hecho, el alza de combustibles ya ha sido catalogada como una de las primeras grandes pruebas para la administración del presidente José Antonio Kast, en un escenario donde la estabilidad económica y social será clave para la confianza de los inversionistas.

Presidente de Chile, José Antonio Kast

Efecto dominó en el tipo de cambio y crecimiento económico

El impacto del alza de combustibles genera un efecto en cadena donde ell aumento en los costos de transporte eleva los precios de alimentos y bienes básicos, lo que presiona el consumo y puede afectar las expectativas de crecimiento. Este deterioro en las perspectivas económicas también tiende a debilitar la moneda, ya que reduce el atractivo relativo del país frente a otras economías emergentes. Al mismo tiempo, el encarecimiento del diésel aumenta los costos logísticos, lo que puede trasladarse rápidamente a precios finales y reforzar las presiones inflacionarias.

El alza de las bencinas en Chile, además de ser un problema de costos para los consumidores, es un shock macroeconómico con implicancias directas sobre el peso chileno. La combinación de mayor demanda de dólares para importaciones energéticas, aumento de la inflación y mayor incertidumbre económica configura un escenario complejo para la moneda.Si bien algunos factores, como una política monetaria más restrictiva, podrían ofrecer cierto soporte, el balance de riesgos en el corto plazo parece inclinarse hacia una mayor volatilidad y presión depreciativa sobre el peso chileno. En este contexto, el dólar en Chile quedará especialmente expuesto a la evolución del precio del petróleo y al desarrollo del conflicto geopolítico, consolidándose como una de las variables clave a seguir en las próximas semanas.