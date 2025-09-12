Dólar en Chile hoy 12 de Septiembre estable a la espera de la Fed

El dólar en Chile comenzó la jornada del jueves con un tono neutro, cotizando en torno a 950 pesos por dólar, con una leve variación intradía de -0,04%. La ausencia de catalizadores locales mantiene la mirada de los inversionistas en el frente externo, donde las cifras de inflación y empleo en Estados Unidos marcan la pauta de los movimientos.

Datos en EE. UU. refuerzan expectativas de recorte

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto en EE. UU. registró un incremento mensual de 0,4%, por encima de lo esperado. A nivel anual, la variación fue de 2,9%, en línea con el consenso del mercado.

En paralelo, el mercado laboral evidencia señales de desaceleración: las solicitudes semanales de desempleo aumentaron en 27.000, alcanzando un total de 263.000, el nivel más alto desde 2021.

Este contraste entre una inflación aún contenida y la debilidad laboral refuerza la probabilidad de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal el próximo 17 de septiembre.

Actualmente, los operadores asignan un 93% de probabilidad a un recorte de 25 puntos base, aunque crece la expectativa de un ajuste más agresivo de 50 puntos base.

👉 Para entender mejor cómo interpretar estos datos en los mercados, puedes revisar esta guía sobre análisis fundamental en trading.

Perspectiva para el peso chileno

La cotización del USDCLP se mantiene por debajo de la media móvil de 200 períodos, reflejando cierta presión bajista tras la ruptura de la directriz alcista de corto plazo.

Los niveles técnicos más relevantes se ubican en:

946 pesos como soporte inmediato.

955 pesos como resistencia cercana.

En caso de perder los 946, los siguientes pisos se encuentran en torno a 945 y 949 pesos. Por el contrario, un repunte hacia la zona de 960-965 requeriría un cambio en el tono del mercado externo.

En este escenario, la divisa chilena sigue condicionada por la política monetaria de la Fed, en una sesión marcada por la cautela y bajos volúmenes de referencia local.

📌 Si quieres aprender más sobre cómo usar herramientas técnicas en este tipo de análisis, te recomendamos explorar la sección de análisis técnico e indicadores.