Dólar Hoy Colombia: abre a la baja mientras el mercado espera el IPC de EE.UU.

El dólar en Colombia retrocede en la sesión, en una jornada marcada por la cautela previa a la publicación de mañana del IPC de enero en Estados Unidos, dato que será determinante para definir el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

Tipo de cambio hoy en Colombia

El par USDCOP bajaba 0,11% hasta ubicarse en COP 3.667,9 a las 11:20 AM (GMT-3). En perspectiva, el peso colombiano se ha apreciado un 0,47% en el último mes y acumula un alza de 11,39% en los últimos 12 meses, reflejando una tendencia favorable frente a la divisa estadounidense.

El Índice del Dólar cotiza esta mañana sin cambios relevantes, reflejando la cautela previa a los próximos datos macroeconómicos.

Empleo sólido modera expectativas de recortes de la Fed

El mercado ha comenzado a ajustar sus proyecciones respecto a los recortes de tasas de interés de la Fed. Inicialmente se descontaba una reducción en marzo, pero ahora los operadores desplazan ese escenario hacia junio.

El ajuste de expectativas estuvo marcado por la publicación de las nóminas no agrícolas de enero, que sorprendieron al alza. Según el Departamento del Trabajo, se crearon 130.000 empleos, duplicando la estimación de consenso de 75.000.

Además, la tasa de desempleo descendió una décima hasta 4,3%, cuando el mercado esperaba que permaneciera estable en 4,4%.

A pesar de los datos positivos, no fueron suficientes para sostener un repunte significativo del dólar a nivel global, aunque sí apoyaron a las tasas cortas denominadas en dólares.

La Reserva Federal mantiene su postura paciente, con tasas en el rango de 3,5% y 3,75%, aunque el panorama se ha vuelto “confuso”. Kevin Hassett, asesor de la Casa Blanca, advirtió recientemente que, si bien la inteligencia artificial está impulsando la productividad, podría comenzar a canibalizar la creación de empleo tradicional en los próximos meses.

Próximos catalizadores

El foco principal está puesto en el IPC de enero en EE.UU., programado para mañana viernes. Se espera que el índice general avance un 0,3% mensual, en línea con su serie subyacente.

Una inflación superior a lo esperado podría fortalecer al dólar globalmente, mientras que una cifra más moderada abriría espacio para mayores apuestas de flexibilización monetaria.

Petróleo cae presionado por la persistente sobreoferta a pesar del riesgo geopolítico

Los precios del petróleo registran pérdidas, mientras los inversionistas evalúan la posible escalada de tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán. Brent cae 0,63% hasta USD 68,98 por barril mientras que el WTI pierde 0,52% cotizando en torno a los USD 64,28.

El presidente Donald Trump declaró el martes que está considerando enviar un segundo portaaviones a Oriente Medio, pese a que ambas partes se preparan para reanudar negociaciones. Funcionarios de la administración también señalaron que EE.UU. evalúa incautar más buques cisterna involucrados en el transporte de petróleo iraní.

La posibilidad de una interrupción en el tránsito de 20 millones de barriles diarios por el Estrecho de Ormuz, equivalente a cerca de una quinta parte del consumo mundial, no pudo respaldar los precios debido al aumento de inventarios en EE.UU.

Las reservas de crudo estadounidenses aumentaron en 8,5 millones de barriles hasta 428,8 millones la semana pasada, según la AIE, superando ampliamente el incremento de 793.000 barriles previsto por analistas en una encuesta de Reuters. Las reservas mundiales de petróleo se acumularon el año pasado al ritmo más fuerte desde la pandemia de 2020, ya que la oferta se disparó y el crecimiento de la demanda se desaceleró, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Analisis Técnico USDCOP

Desde una perspectiva técnica en gráfico de 1 hora, el par USD/COP se encuentra atrapado en una fase de consolidación lateral bien definida, oscilando entre el soporte estructural de los $3.634,56 y la resistencia clave en los $3.730,52. Aunque la tendencia de fondo permanece bajista al cotizar el precio por debajo de la EMA de 200 períodos, la acción del precio actual lucha por definirse alrededor de la EMA de 50, mostrando indecisión. El MACD plano y pegado a la línea cero confirma la ausencia de impulso direccional y la contracción de volatilidad; para ver un movimiento tendencial relevante, el mercado necesita romper el piso de los $3.634 para buscar nuevos mínimos, o bien superar con fuerza los $3.730 para desafiar la estructura bajista principal.

Fuente:xStation5.

