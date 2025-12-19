Dólar en Chile hoy 19 de Diciembre: apertura cerca de $910 y el mercado mira el rango 906-917

Un mayor apetito por riesgo global y el avance del cobre podrían seguir respaldando al peso chileno .

Para hoy, el tipo de cambio podría fluctuar entre $906 y $917, condicionado por el escenario externo y el cobre .

Apertura del dólar en Chile: poca variación y foco en el escenario externo

El dólar en Chile inicia la jornada con escasa variación en el mercado local, abriendo en torno a los 910 pesos por dólar, en un contexto marcado por la ausencia de referencias macroeconómicas relevantes en Chile. Para la sesión de hoy, el tipo de cambio podría desplazarse dentro del rango de 906 a 917 pesos, con movimientos condicionados principalmente por el escenario externo y el desempeño del cobre.

Qué está moviendo al tipo de cambio: riesgo global, Fed y cobre

Un entorno internacional más favorable al riesgo

A nivel internacional, el peso chileno se ve influido por un entorno global más favorable al riesgo, luego de que los últimos datos en Estados Unidos reforzaran la percepción de un ciclo inflacionario más contenido y un mercado laboral en proceso de enfriamiento. Estas señales han reactivado las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal en los próximos años, aunque el mercado descuenta estabilidad en el corto plazo.

En la práctica, cuando el mercado interpreta que la inflación se modera y que el empleo pierde algo de presión, tiende a mejorar el apetito por activos de mayor riesgo. Ese giro suele reflejarse en monedas emergentes como el peso chileno, que pueden beneficiarse si el dólar global no se fortalece de forma marcada.

El cobre sube en la LME y sigue dando soporte al peso chileno

En paralelo, el cobre continúa extendiendo su tendencia alcista y sube alrededor de 0,6% en la LME, sostenido por una demanda firme desde China y Estados Unidos, así como por sectores estructuralmente intensivos en consumo de metal, como la electromovilidad, la infraestructura energética y la inversión asociada a inteligencia artificial, factores que podrían seguir dando soporte al peso chileno.

Este punto es clave para el tipo de cambio: un cobre con sesgo alcista suele actuar como viento a favor para la moneda local, reduciendo presión sobre el dólar en Chile, especialmente en jornadas donde faltan “drivers” internos.

Rango del día y niveles de referencia para el mercado

Con el mercado local sin grandes referencias macro, la atención se concentra en el comportamiento externo y en el pulso del cobre. Bajo ese marco, el rango proyectado para la sesión se ubica entre $906 y $917.

Desde una mirada intradía, el mercado suele vigilar zonas técnicas cercanas a soportes y resistencias para dimensionar la volatilidad: un quiebre bajo soportes puede acelerar movimientos hacia el tramo inferior del rango, mientras que una recuperación sobre resistencias suele abrir espacio para una extensión al alza dentro de la banda.

Escenarios probables para la sesión

Escenario 1: apoyo del cobre y mejor tono de riesgo

Si se mantiene el entorno global más favorable al riesgo y el cobre sostiene su avance, el peso chileno podría seguir encontrando respaldo. En ese caso, el dólar en Chile tendría más dificultades para consolidar alzas y podría transitar con mayor comodidad dentro del rango esperado, especialmente si el impulso del metal se mantiene durante la jornada.

Escenario 2: repunte del dólar global o pausa del cobre

Si el mercado reevalúa expectativas sobre la Reserva Federal (por ejemplo, interpretando que la estabilidad de tasas en el corto plazo pesa más que los recortes futuros) o si el cobre pierde tracción, el tipo de cambio podría reaccionar con movimientos más firmes hacia la parte alta del rango. En días con baja agenda local, este tipo de cambios en el “sentimiento” externo suele tener un impacto más directo.

Qué vigilar en las próximas jornadas

Aunque hoy el foco está puesto en el rango diario y en los factores externos, el comportamiento del dólar en Chile seguirá muy ligado a: