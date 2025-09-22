Dólar en Chile hoy 22 de Septiembre: presión externa y el cobre como contrapeso

El dólar en Chile comenzó la semana con un repunte tras la festividad nacional, influenciado por la fortaleza global de la divisa estadounidense. Sin embargo, factores locales e internacionales, como el cobre al alza y la estabilidad de la economía china, aportan un contrapeso que podría mantener el tipo de cambio en un rango acotado.

Contexto internacional: Reserva Federal y dólar fuerte

La última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos trajo un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de interés, pero sus comentarios posteriores generaron incertidumbre. Persisten las presiones inflacionarias y, con ello, la posibilidad de un ciclo de recortes más restringido y prolongado.

Este escenario consolidó la fortaleza del dólar a nivel global, aumentando su atractivo frente a otras divisas y presionando al tipo de cambio en Chile.

Por otro lado, China, socio comercial clave para Chile, mantuvo sin cambios sus tasas de referencia a 1 y 5 años, lo que aporta estabilidad a los mercados internacionales y reduce riesgos de volatilidad en el corto plazo.

El cobre como factor de equilibrio

El cobre, principal exportación chilena, registró un repunte tras varias sesiones débiles. Este avance se convierte en un soporte importante para el peso chileno, ya que mejora los términos de intercambio y ofrece un contrapeso frente al dólar fuerte.

Mientras el dólar internacional sigue fortaleciéndose, el repunte del cobre contribuye a mantener el tipo de cambio en Chile dentro de un rango estable.

Análisis técnico del tipo de cambio

Actualmente, el dólar en Chile cotiza en torno a $954, después de rebotar desde un soporte clave en $946,5, correspondiente al retroceso de Fibonacci del 61,8 % del último impulso alcista.

Resistencias: Primera zona: $962 - $965 Segunda zona: $977 - $980 (confluencia de máximos recientes y extensión de Fibonacci)

Soportes: Nivel inmediato: $946,5 En caso de ruptura, podría abrir espacio hacia $932 - $935



La media móvil simple de 200 periodos (SMA 200) sigue actuando como resistencia dinámica en torno a $962, nivel que ya ha contenido avances previos.

En cuanto a indicadores, el MACD mantiene pendiente negativa, pero con señales de agotamiento en la presión bajista, lo que podría favorecer un rebote técnico en el corto plazo.

Escenarios esperados para el dólar en Chile

Sesgo lateral-bajista mientras no se supere la resistencia de $962 .

Los rebotes desde $946,5 mantienen vigente el rango de consolidación.

Para la jornada, el tipo de cambio podría oscilar entre $950 – $958, con un sesgo hacia la parte media del rango.

Conclusión

El dólar en Chile enfrenta un equilibrio entre las presiones externas del dólar global y factores compensatorios como el repunte del cobre y la estabilidad de China. Aunque el sesgo técnico se mantiene lateral-bajista bajo los $962, la consolidación entre $946 y $962 sigue siendo el escenario más probable en el corto plazo.

Los inversionistas deben vigilar de cerca los niveles de soporte y resistencia, ya que una ruptura de cualquiera de ellos podría marcar un cambio en la tendencia del tipo de cambio en Chile.

👉 Además, si quieres profundizar en cómo usar análisis técnico para interpretar soportes, resistencias y tendencias, puedes revisar este recurso de XTB: Análisis Técnico | XTB.