Dólar en Chile hoy: retrocede hacia la zona de $890 tras las declaraciones de Trump sobre el cercano fin de la guerra

El dólar en Chile inicia la jornada de este martes 10 de marzo con un retroceso, en línea con el debilitamiento del dólar a nivel internacional y una menor prima por riesgo geopolítico en los mercados. La caída del tipo de cambio se produce luego de señales que apuntan a una posible desescalada del conflicto en Medio Oriente, lo que ha reducido la demanda por activos refugio.

El mercado comenzó a ajustar sus expectativas tras los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien señaló que la operación militar se encuentra muy avanzada y que podría concluir próximamente. Estas declaraciones han contribuido a moderar los temores sobre un posible shock energético prolongado, reduciendo también parte de las presiones inflacionarias que hasta ahora preocupaban a los inversionistas.

El presidente Donald J. Trump supervisa la Operación Furia Épica en Mar-a-Lago, Palm Beach, FL, el 28 de febrero de 2026. Fuente Shutterstock

Menor aversión al riesgo favorece a monedas emergentes

La reducción de la tensión geopolítica ha impulsado una mejora en el apetito por riesgo en los mercados financieros globales. En este contexto, los flujos hacia monedas de economías emergentes han mostrado una recuperación, beneficiando al peso chileno. Este cambio en el sentimiento del mercado ha permitido que el tipo de cambio retroceda durante la jornada, luego de varios días marcados por fuertes presiones alcistas asociadas al aumento de la incertidumbre geopolítica.

Repunte del cobre entrega soporte al peso chileno

El escenario internacional también ha favorecido a los metales industriales. El precio del cobre registra un repunte, alejándose de los mínimos observados durante la semana pasada, en medio de una mejora en las perspectivas sobre el panorama global.

Dado el estrecho vínculo entre el cobre y el peso chileno, el avance del metal rojo entrega un soporte adicional para la moneda local, contribuyendo a la caída del dólar en el mercado cambiario chileno. En este contexto, la caída del dólar responde principalmente a la reducción de la prima por riesgo geopolítico, mientras los inversionistas comienzan a evaluar la posibilidad de que el conflicto en Medio Oriente se acerque a su fin.

Si se mantiene esta tendencia en el entorno internacional y continúan las señales de menor tensión geopolítica, el peso chileno podría seguir fortaleciéndose frente al dólar durante las próximas sesiones, con espacio para que el tipo de cambio se acerque a la zona de $890 por dólar.

Trabajador que controla la grúa que transporta los cátodos de cobre en una planta de electroextracción en la mina de cobre El Abra, Chile. Fuente: Shutterstock

Encuesta del Banco Central anticipa inflación y dólar cerca de $900

La última Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) publicada por el Banco Central muestra que el mercado mantiene una visión de inflación moderada hacia los próximos meses. Los analistas proyectan que el IPC de marzo registraría un aumento cercano al 0,5%, luego de que la inflación de febrero no mostrara variación mensual.

En materia de política monetaria, el consenso sigue apuntando a un recorte de 25 puntos base en la tasa de política monetaria hacia mediados de año, la cual actualmente se ubica en 4,5%. Esta trayectoria estaría alineada con un proceso gradual de convergencia inflacionaria hacia la meta del Banco Central. Las proyecciones también sugieren una recuperación moderada de la actividad económica. El Imacec de febrero habría crecido en torno a 1,8% interanual, lo que implicaría una expansión del PIB cercana al 1,6% en el primer trimestre y un crecimiento aproximado de 2,5% para todo 2026.

En cuanto al mercado cambiario, los economistas encuestados estiman que el dólar podría ubicarse cerca de los $900 en un horizonte de dos meses, reflejando un escenario de relativa estabilidad en el tipo de cambio pese al entorno internacional volátil.

Análisis técnico

USDCLP (M15)

Fuente: xStation

El USDCLP en gráfico de 15 minutos muestra un cambio claro hacia una fase bajista después de haber sido rechazado varias veces en la zona de resistencia marcada cerca de 919–922. Desde ahí el precio comenzó a perder fuerza, rompió las medias móviles y cayó con decisión hasta la zona de soporte entre 895 y 897, que está resaltada en el gráfico. Actualmente el precio se encuentra por debajo de la EMA 20 (naranja), la EMA 50 (azul) y muy cerca de la EMA 100 (gris), lo que indica que el impulso de corto plazo está dominado por los vendedores. Además, los niveles horizontales marcados en 912 y 907 ahora actúan como resistencias intermedias en caso de que el precio intente rebotar.

Los indicadores también reflejan debilidad ya que el RSI se encuentra cerca de la zona de sobreventa (alrededor de 30), lo que muestra que la caída ha sido fuerte, aunque también podría aparecer algún rebote técnico. Por su parte, el ADX se mantiene cerca de 25–30, señal de que la tendencia bajista tiene cierta fuerza. Mientras el precio se mantenga dentro o por debajo de la zona de 895–897, el mercado sigue mostrando presión bajista y podría intentar buscar el siguiente soporte marcado cerca de 885. Solo una recuperación sostenida sobre 907–912 podría cambiar el panorama hacia una corrección más amplia al alza.