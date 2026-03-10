Las acciones energéticas retroceden ante esperanzas de un fin de la guerra con Irán

- Las bolsas europeas suben, lideradas por el IBEX 35 y el WIG20, mientras las acciones energéticas retroceden por la caída del petróleo.
- Los comentarios de Trump sobre posibles conversaciones con Irán impulsan el apetito por riesgo y presionan a la baja al crudo.
- El BCE mantiene cautela ante el impacto de los precios de la energía, mientras el optimismo de pequeñas empresas en EE. UU. cae a 98,8 puntos.
Mercados
El optimismo en Europa continúa ganando impulso, con el contrato EU50 subiendo actualmente 0,2%.
Las mayores subidas se observan en:
-
IBEX 35 de España (SPA35): +2,2%
-
WIG20 de Polonia (W20): +1,9%
El contrato del DAX alemán (DE40) avanza aproximadamente 0,35%, mientras que el FRA40 y el SUI20 se mantienen ligeramente en negativo (alrededor de -0,05%).
Entre los sectores, las empresas energéticas son las únicas claramente rezagadas, con:
-
Shell: -1,1%
-
BP: -1,7%
La corrección se produce tras los comentarios de Donald Trump, que sugieren una posible desescalada en el conflicto con Irán, junto con el retroceso del Brent por debajo de los 100 dólares (actualmente cerca de 93 dólares).
TD Cowen rebajó la recomendación de Novo Nordisk a “Hold”, debido a preocupaciones sobre patentes de semaglutida. Los analistas señalaron resultados débiles en los ensayos de CagriSema y una caída en las prescripciones de Ozempic. A pesar de ello, la empresa sigue invirtiendo en producción y entrando en una asociación con Hims & Hers. Las acciones caen 1,4%.
El Índice del Dólar (USDIDX) se mantiene estable, mientras que la volatilidad en el mercado de divisas se concentra principalmente en monedas consideradas más riesgosas:
-
AUDUSD: +0,4%
-
USDBRL: -0,5%
-
USDMXN: -0,6%
Estas monedas se benefician del retorno del apetito por riesgo.
Fuente: xStation
Economía y política
Donald Trump, durante una entrevista con Fox News, indicó la “posibilidad de conversaciones con Irán”.
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Hegseth, reiteró la advertencia de Trump de que Estados Unidos respondería con mayor fuerza que nunca si Irán bloquea el flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz.
En respuesta al riesgo de una crisis energética, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que la Unión Europea destinará 200 millones de euros a inversiones en tecnologías nucleares. Los fondos procederán del sistema europeo de comercio de emisiones.
Una serie de comentarios de funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) reflejan calma y cautela dentro del Consejo de Gobierno, evitando decisiones prematuras ante el riesgo de aumentos prolongados en los precios de la energía.
-
Mueller: “La probabilidad de una subida de tasas ha aumentado, pero no debemos apresurarnos.”
-
Simkus: “Debemos mantener la calma y tomar la próxima decisión con la mejor información disponible el día de la reunión.”
El índice NFIB de optimismo de pequeñas empresas para febrero cayó a 98,8 puntos. A pesar de un aumento de 7 puntos en las ventas actuales, las expectativas de ventas futuras se desplomaron.
El mercado laboral sigue ajustado:
-
33% de las empresas no pueden cubrir vacantes.
-
54% de los propietarios reportan dificultades para contratar.
Al mismo tiempo, los planes de creación de empleo cayeron a su nivel más bajo desde mayo de 2025.
