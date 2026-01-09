Dólar en Chile inicia estable con foco en NFP de EE. UU. y repunte del cobre

-
El dólar en Chile inicia la sesión estable en torno a $896, con un rango esperado entre $890 y $901.
La atención del mercado está puesta en el reporte de empleo de EE. UU. (NFP) y su impacto en la política monetaria de la Fed.
El cobre repunta con fuerza y aporta soporte al peso chileno, aunque la cautela limita movimientos más amplios.
Hoy el dólar en Chile inicia la sesión prácticamente sin variaciones, cotizando en torno a los 896 pesos por dólar, en un contexto de baja actividad local y sin publicaciones económicas relevantes en el país.
Para la jornada, se espera que el tipo de cambio se mueva dentro de un rango acotado, entre los 890 y 901 pesos, con la atención puesta principalmente en factores externos y en la evolución de los activos de riesgo.
Mercado internacional en modo espera por el NFP
En el plano internacional, los mercados operan con cautela a la espera del reporte de empleo de diciembre en Estados Unidos (NFP), que será clave para afinar las expectativas sobre la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal.
Las cifras conocidas en la antesala muestran un mercado laboral aún relativamente sólido, con solicitudes de desempleo levemente al alza, pero anuncios de despidos en niveles bajos. En este escenario, el consenso sigue apuntando a que la Fed mantendría su tasa sin cambios en el corto plazo, aunque el mercado continúa anticipando recortes más adelante en el año.
El cobre repunta y vuelve a apoyar al peso chileno
Por su parte, el cobre registra un repunte significativo y sube cerca de 1,9% en la LME, recuperándose tras la corrección de las sesiones previas.
El movimiento responde a una reevaluación del balance entre oferta y demanda, donde vuelven a ganar peso los riesgos estructurales de escasez de suministro en el mediano plazo, junto con una demanda global que se mantiene firme.
Este mejor desempeño del metal aporta soporte al peso chileno, aunque su impacto podría verse moderado por la cautela previa a los datos laborales de EE. UU., que mantienen al mercado contenido a la espera de mayor claridad.
Fuente: xStation5.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.