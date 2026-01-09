Dólar en Chile inicia estable con foco en NFP de EE. UU. y repunte del cobre

La atención del mercado está puesta en el reporte de empleo de EE. UU. (NFP) y su impacto en la política monetaria de la Fed .

El dólar en Chile inicia la sesión estable en torno a $896 , con un rango esperado entre $890 y $901 .

Hoy el dólar en Chile inicia la sesión prácticamente sin variaciones, cotizando en torno a los 896 pesos por dólar, en un contexto de baja actividad local y sin publicaciones económicas relevantes en el país.

Para la jornada, se espera que el tipo de cambio se mueva dentro de un rango acotado, entre los 890 y 901 pesos, con la atención puesta principalmente en factores externos y en la evolución de los activos de riesgo.

Mercado internacional en modo espera por el NFP

En el plano internacional, los mercados operan con cautela a la espera del reporte de empleo de diciembre en Estados Unidos (NFP), que será clave para afinar las expectativas sobre la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal.

Las cifras conocidas en la antesala muestran un mercado laboral aún relativamente sólido, con solicitudes de desempleo levemente al alza, pero anuncios de despidos en niveles bajos. En este escenario, el consenso sigue apuntando a que la Fed mantendría su tasa sin cambios en el corto plazo, aunque el mercado continúa anticipando recortes más adelante en el año.

El cobre repunta y vuelve a apoyar al peso chileno

Por su parte, el cobre registra un repunte significativo y sube cerca de 1,9% en la LME, recuperándose tras la corrección de las sesiones previas.

El movimiento responde a una reevaluación del balance entre oferta y demanda, donde vuelven a ganar peso los riesgos estructurales de escasez de suministro en el mediano plazo, junto con una demanda global que se mantiene firme.

Este mejor desempeño del metal aporta soporte al peso chileno, aunque su impacto podría verse moderado por la cautela previa a los datos laborales de EE. UU., que mantienen al mercado contenido a la espera de mayor claridad.

