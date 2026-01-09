Resumen diario: Los mercados recuperan el optimismo al final de la semana

Al inicio de la sesión en EE. UU., el mercado mostraba indecisión, pero con el avance de la jornada se impuso el tono alcista. Los principales índices estadounidenses operan en terreno positivo. El liderazgo lo tiene el Nasdaq 100, con alza superior a 0,7%. El Russell 2000 también destaca, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average avanzan con alzas acotadas de hasta 0,4%.

Los inversionistas recibieron abundante información desde la economía estadounidense. El informe mostró la creación de 50.000 empleos, por debajo de las expectativas y de la lectura previa. La tasa de desempleo bajó de 4,5% a 4,4%.

El mercado esperaba un fallo de la Corte Suprema sobre la política arancelaria de Donald Trump, pero este fue postergado, manteniéndose como un foco de incertidumbre.

El índice de confianza del consumidor de Michigan y las expectativas de inflación dibujan un panorama de economía relativamente sólida. Todos los indicadores de confianza superaron las expectativas, aunque a costa de mayores expectativas inflacionarias.

Intel registra un alza cercana a 10%, impulsada por comentarios positivos de Donald Trump sobre la compañía y su CEO.

Los data centers de Meta impulsados por reactores nucleares de Oklo y Vistra llevan a ambas acciones a alzas cercanas a 10%.

General Motors enfrenta una pérdida estimada de USD 6.000 millones por cambios en la política de vehículos eléctricos en EE. UU., y la acción muestra una caída cercana a 3%.

En Europa, la sesión también fue positiva. La mayoría de las bolsas del continente cerraron con alzas, lideradas por el AEX neerlandés, con avances cercanos a 2%. El DAX alemán, el CAC 40 francés y el WIG 20 polaco también subieron más de 1%.

La economía española dio señales mixtas: la producción industrial de noviembre subió hasta 4,5%. En Alemania, ajustada por estacionalidad, la producción industrial avanzó 0,8%.

ASML ganó la confianza de los analistas de HSBC y registra un alza superior a 3% tras la mejora del precio objetivo.

Jornada negativa para el yen japonés, con una caída de 0,6% frente al dólar, tocando su nivel más bajo desde 2024. El mercado sigue de cerca las comunicaciones del Banco de Japón. En paralelo, se observa un fortalecimiento general del dólar.

Fuerte caída en los precios del cacao, con los contratos agrícolas retrocediendo hasta 11%, ante lluvias abundantes en África Occidental que elevan las expectativas de cosechas récord.

El petróleo recupera parte de las pérdidas, mientras el mercado se muestra escéptico sobre una expansión de la producción en Venezuela pese a la participación de EE. UU. Las protestas en Irán y la escalada del conflicto en Yemen reavivan las preocupaciones por la seguridad del suministro.

Las previsiones meteorológicas en EE. UU. apuntan a un aumento significativo de temperaturas, lo que presiona al gas natural, con caídas superiores a 6%.

Importantes alzas en los metales industriales, lideradas por el zinc, con avances de hasta 4%. Cobre y aluminio acompañan con alzas cercanas a 2%.

Baja volatilidad en los metales preciosos, con la excepción de la plata, que intenta recuperar pérdidas recientes y sube más de 3%.