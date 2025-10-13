Dólar en Chile modera su avance en medio de mayor calma internacional

El análisis técnico sugiere consolidación entre 944 y 960 pesos, con soporte en 944 y resistencia en 960.

Los mercados internacionales reaccionan positivamente ante una menor tensión comercial entre Estados Unidos y China .

El tipo de cambio se mantiene cerca de 954 pesos , mostrando una leve apreciación del peso chileno .

El dólar en Chile se ubica en torno a 954 pesos por unidad al 13 de octubre, registrando una leve apreciación del peso chileno respecto al cierre de la semana anterior. Este comportamiento refleja un entorno global más estable, luego de que se disiparan los temores sobre un posible arancel del 100% que Estados Unidos podría imponer a China.

Asimismo, los mercados financieros reaccionaron favorablemente a las declaraciones del presidente Donald Trump, quien suavizó su tono hacia Pekín y abrió la posibilidad de un encuentro con Xi Jinping, reduciendo así la percepción de riesgo comercial global.

Factores locales: soporte desde el cobre y estabilidad macroeconómica

En el plano interno, el repunte en el precio del cobre, principal producto de exportación del país, ha brindado soporte adicional al peso chileno. Los fundamentos macroeconómicos de Chile se mantienen estables, lo que refuerza las perspectivas de un tipo de cambio más equilibrado durante los próximos días.

En este contexto, se anticipa una semana de consolidación para el peso, con movimientos del dólar en Chile dentro de un rango acotado.

Análisis técnico del dólar en Chile

El gráfico de 30 minutos muestra una estructura lateral de corrección luego del fuerte impulso alcista observado a comienzos de mes. Actualmente, la cotización se mantiene por debajo de la línea de tendencia descendente que conecta los máximos decrecientes desde los 981 pesos, lo que sugiere una presión bajista en el corto plazo.

Niveles técnicos relevantes

Resistencia inmediata: 957 – 960 pesos

Resistencia mayor: 969.9 (extensión 161.8% de Fibonacci) y 976.8 pesos (máximo anterior)

Soporte inmediato: 952.1 (nivel 100% de Fibonacci)

Soporte clave: 945.8 (78.2%) y 944.2 pesos, donde se observa una zona de confluencia técnica de soporte fuerte

El indicador MACD refleja señales de agotamiento en el impulso bajista, con líneas que comienzan a converger hacia un posible cruce alcista. Este comportamiento podría anticipar un rebote técnico hacia la zona de 960 pesos en las próximas sesiones.

Escenario técnico probable

Mientras el tipo de cambio se mantenga por debajo de 969 pesos, el sesgo continúa siendo ligeramente bajista, con potencial de consolidación entre 944 y 960 pesos.

Un quiebre por encima de 976.8 pesos invalidaría este escenario y abriría espacio hacia los 980–981 pesos, mientras que una pérdida del soporte de 944 pesos confirmaría una extensión correctiva hacia los 940 pesos.

El dólar en Chile muestra signos de estabilización en un entorno internacional más calmo y con respaldo local desde el alza del cobre. No obstante, el panorama técnico invita a la cautela: la tendencia de corto plazo sigue siendo lateral-bajista, y los operadores deberían monitorear de cerca el comportamiento del precio en torno a los niveles de 944 y 960 pesos, donde podría definirse el próximo impulso direccional del tipo de cambio.