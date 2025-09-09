Dólar en Colombia 9 de septiembre de 2025: presión bajista en medio de expectativas por la Fed

El peso colombiano amplía su ganancia frente al dólar en Colombia hoy, mientras los inversionistas reaccionan también a una revisión significativa en los datos laborales de EE. UU. por parte del Bureau of Labor Statistics (BLS).

Factores económicos recientes

Volatilidad cambiaria

La volatilidad del USDCOP en la última semana osciló entre 5,9% y 6,4%, muy por debajo del 13,8% anual, marcando movimientos más contenidos.

TRM hoy

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se estableció en $3.960,94, mostrando una caída del 4,55 % respecto a igual día de 2024.

Inflación en Colombia

La inflación anual de agosto fue de 5,05 %, lo que podría permitir al Banco de la República reducir tasas y favorecer al peso.

Se suman nuevos datos del BLS: grandes revisiones salariales hoy

¿Qué ocurrió a las 11 h (aprox.) del 9 de septiembre de 2025?

Contrario a lo que sugiere el dato “-911 K” como caída mensual, lo que se publicó hoy es una revisión anual preliminar del empleo. El BLS informó que entre abril de 2024 y marzo de 2025, hubo 911 000 empleos menos de los inicialmente estimados, lo que reduce el promedio mensual de 147 000 a aproximadamente 70 000 empleos generados Reuters+1wsj.com.

Esta corrección se basa en datos más completos, como registros centrales de empleo, y forma parte del proceso anual de benchmarking del BLS Economic Policy Institutewsj.comReuters.

¿Qué implica esta corrección?

Señala que el mercado laboral estuvo más débil de lo que se creía.

No refleja un dato puntual del mes actual , sino una evaluación histórica actualizada.

Refuerza la idea de que el Federal Reserve (Fed) podría estar más inclinada a recortes de tasas más agresivos próximamente

Perspectivas de la economía colombiana en 2025

Crecimiento estimado del 2,6 % , impulsado por consumo privado e inversión.

Riesgos ligados a la situación fiscal y el sector energético.

Posible alza de la inflación hacia el 4 % a fin de año por depreciación y indexación de servicios.

Sector financiero resiliente, aunque con presión en márgenes por morosidad.

Materias primas y deuda pública

WTI cotiza en US$ 62,05 (+0,62 %) ; Brent baja a US$ 66,07 (−0,87 %) .

TES colombianos ganaron 0,15 % en promedio, impulsados por la confianza en Hacienda.

Análisis técnico del USDCOP

El USDCOP cotiza en $3.919,51 , tras romper a la baja un canal ascendente.

Medias móviles indican sesgo negativo: el precio está por debajo de la SMA200 (4.179) , EMA50 (4.050) y EMA100 (4.096) .

Soportes : $3.890 y $3.850.

Resistencias : $3.945 y $4.040.

Osciladores estocásticos en sobreventa, aunque sin señales claras de reversión todavía.

Conclusión

El USDCOP mantiene una tendencia bajista y podría profundizar hacia niveles inferiores a si no logra sostenerse sobre los $3.890. La combinación entre la fortaleza del peso, la cautela en los mercados ante la revisión severa del BLS y expectativas sobre la política monetaria de la Fed serán los factores decisivos en los próximos días.