Dólar en México hoy estable por feriado en EE.UU. y superávit comercial sólido

El mercado mantiene 85% de probabilidad de un recorte de tasas de la Fed en diciembre, lo que favorece al peso mexicano .

Hoy el dólar en México permanece estable entre 18.32 y 18.36, con una sesión particularmente tranquila debido al feriado de Thanksgiving, que reduce drásticamente la liquidez global y modera los movimientos del tipo de cambio. Aun con mercados externos semiparalizados, el peso mexicano mantiene una postura firme gracias al respaldo de los flujos comerciales y a un entorno macro doméstico más equilibrado. Recordar que, en meses de baja volatilidad, la moneda mexicana suele responder más a factores estructurales —exportaciones, diferencial de tasas y balanza externa— que a movimientos intradía.

Superávit comercial sorprende al mercado y fortalece fundamentos del peso

En ese frente, el dato de comercio exterior de octubre fue un catalizador relevante: México registró un superávit de USD 0.6 mil millones, el mayor desde mayo y muy por encima del déficit previsto por el consenso. El salto de 14.2% anual en las exportaciones refleja una mezcla de demanda externa sólida y una recuperación puntual en manufacturas, que crecieron 17.4%, junto a un repunte notable en industrias extractivas.

Aunque las ventas petroleras retrocedieron casi 30%, la mejora en bienes no energéticos más que compensó esa caída. Del lado de las importaciones, el avance de 12.8% sugiere que el consumo y la inversión siguen activos, con mayor dinamismo en bienes intermedios. El resultado es un ajuste profundo del déficit acumulado, con una caída de 88% respecto a 2024, algo que reduce la vulnerabilidad externa y estabiliza la demanda por pesos.

La Fed sigue siendo el ancla: probabilidad de recorte asciende a 85%

A nivel global, el ancla principal continúa siendo la política monetaria estadounidense. Los mercados ahora asignan alrededor de 85% de probabilidad a un recorte de 25 pb en diciembre, en respuesta a datos laborales que sorprendieron a la baja y a pedidos de bienes duraderos más fuertes de lo esperado.

Este giro dovish se reforzó con los reportes que posicionan a Kevin Hassett como el favorito para encabezar la Reserva Federal, una figura percibida como alineada con la preferencia de Donald Trump por tasas más bajas. Un liderazgo más acomodaticio en la Fed tiende a favorecer a monedas emergentes como el peso, al estrechar el diferencial de riesgo en inversión en dólares y reactivar flujos hacia mercados de mayor rendimiento relativo.

Análisis técnico (USDMXN M30)

El USDMXN mantiene un rango lateral estrecho entre 18.33 y 18.36, con Bandas de Bollinger comprimidas y escasa direccionalidad debido al feriado en Estados Unidos. El soporte relevante permanece en 18.30, mientras que 18.40 sigue siendo la resistencia clave que ha frenado avances recientes.

Un quiebre firme sobre 18.36 permitiría reabrir el camino hacia 18.40, pero si el precio cae bajo 18.30, el sesgo volvería a apuntar a 18.25, donde se ubica el siguiente nivel de contención.

