Dólar frente al yen en el 50% de Fibonacci: ¿Qué esperar ahora?

El dólar frente al yen cotiza en 158.525 después de rebotar desde la zona baja del rango y el precio quedó pegado al 50% del retroceso de Fibonacci del último impulso bajista, medido desde el máximo de 163.929 hasta el mínimo de 155.160, lo que ubica esa referencia en 159.609. La zona es especialmente comprometida porque encima de ella están los 160 dólares por yen, un nivel psicológico que además funciona como umbral de intervención, ahí se concentró buena parte de la operación de marzo y abril de 2026 cuando el par intentó romper sin conseguirlo, ahí aparecieron las primeras compras de yenes del Ministerio de Finanzas japonés a inicios de año y ahí quedó acumulado un volumen de negociación importante que hoy actúa como oferta pendiente. El RSI en 39.2 confirma que el rebote llega sin fuerza compradora detrás, algo consistente con un precio que se está frenando en resistencia.

Niveles técnicos clave del dólar frente al yen

Si el par supera y sostiene el 50%, el primer objetivo es el 61.8% en 160.6 y de romperlo el camino hacia el 78.6% en 162.05 no luce complicado, con la referencia final en el máximo de 163.929 que originó el movimiento. Del lado contrario el primer soporte está en 157.809 y el soporte estructural sigue siendo 155.160, el punto donde terminó el impulso bajista, perder esa zona sería la única señal técnica que confirmaría un cambio real de sesgo.

La intervención de Washington y Tokio respalda al yen

Hay argumentos para que el nivel se respete, la operación del 31 de julio fue la primera acción coordinada entre Washington y Tokio en el mercado cambiario desde 1998 con un desembolso estimado de unos 53.000 millones de dólares el 30 de julio más 34.000 millones adicionales al día siguiente, Scott Bessent confirmó que Washington no dudará en participar en nuevas intervenciones conjuntas y en el frente monetario el Banco de Japón elevó su tasa al 1% en junio, el nivel más alto en 31 años, con el mercado descontando otra alza en septiembre que ya llevó el rendimiento del bono japonés a dos años hasta 1.545%, máximo desde 1995, mientras Atsushi Mimura insiste en que la política cambiaria seguirá alineada con la política monetaria del banco central.

El diferencial de tasas mantiene vivo el carry

Los argumentos en contra pesan igual, el diferencial de tasas sigue siendo amplio con la Fed en el rango de 3.50% a 3.75% y tres disidencias en julio a favor de subir 25 puntos base, lo que mantiene vivo el carry aun con Japón normalizando, y la evidencia inmediata es que tras el ajuste inicial hacia 155 el yen borró rápidamente la mitad de sus ganancias y regresó cerca de 160, el mismo patrón de 2024 cuando las autoridades destinaron unos 9,8 billones de yenes entre finales de abril y mayo más 5,53 billones en julio sin revertir la tendencia de fondo. La lectura histórica es consistente, la intervención funciona como puente hacia un cambio fundamental y no como sustituto de ese cambio, de modo que sin una sorpresa restrictiva del Banco de Japón en septiembre o sin un giro claro de la Fed, la presión compradora sobre el par tiende a reaparecer y el 50% termina siendo un obstáculo temporal más que un techo definitivo.

Raúl Ojeda Espino, Analista Colaborador en XTB LATAM, especializado en Instrumentos Derivados.