Dólar Hoy Chile: Dólar se acerca a los $900 presionado por la inflación en EE.UU.

- Las expectativas de inflación en Estados Unidos fortalecieron al dólar a nivel global.
- La incertidumbre geopolítica entre Estados Unidos e Irán sigue generando cautela en los mercados.
- El peso chileno continúa presionado por el fortalecimiento del dólar y el bajo precio del cobre.
- Las expectativas de inflación en Estados Unidos fortalecieron al dólar a nivel global.
- La incertidumbre geopolítica entre Estados Unidos e Irán sigue generando cautela en los mercados.
- El peso chileno continúa presionado por el fortalecimiento del dólar y el bajo precio del cobre.
El dólar en Chile comienza la jornada con una apertura al alza, impulsado por un fortalecimiento global de la divisa estadounidense luego de conocerse nuevos datos de expectativas inflacionarias en Estados Unidos. Aunque durante las últimas horas se observó una mejora en el sentimiento geopolítico internacional, los inversionistas mantienen una postura cautelosa ante un escenario externo que continúa combinando riesgos políticos, presiones inflacionarias y señales mixtas desde los mercados.
Tras una sesión marcada por elevada volatilidad el jueves, el dólar vuelve a ganar terreno a nivel internacional, apoyado por el dato final de inflación anual esperado por los consumidores de la Universidad de Michigan, que se ubicó en 4,8%, por encima de la previsión de 4,6% y del registro anterior de 4,5%. Esta cifra refuerza la preocupación del mercado respecto a la persistencia de las presiones inflacionarias en Estados Unidos.
Expectativas de inflación en EE. UU. fortalecen al dólar
El dato de la Universidad de Michigan elevó las apuestas de que la Reserva Federal podría mantener una postura monetaria restrictiva por más tiempo. Una inflación esperada mayor a la anticipada reduce el margen para recortes de tasas en el corto plazo y favorece al dólar frente a monedas emergentes, incluidas las latinoamericanas.
Los operadores siguen atentos a las próximas señales de la Fed, ya que una inflación persistente podría mantener elevados los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, aumentando el atractivo relativo de los activos denominados en dólares.
Fuente: xStation5
Incertidumbre entre Estados Unidos e Irán impulsa al dólar
El mercado reaccionó a informes contradictorios sobre un supuesto acuerdo final entre Estados Unidos e Irán, los cuales posteriormente fueron desmentidos por el medio al que se atribuían.
Aunque se observan avances en las negociaciones, aún persisten diferencias relevantes en torno a temas clave como el uranio y el estrecho de Ormuz, factores que mantienen elevada la cautela entre los inversionistas.
Peso chileno abre más débil frente al dólar
Este contexto ha presionado al tipo de cambio, llevando al peso chileno a una apertura más débil frente al dólar. La geopolítica continúa siendo el principal factor detrás del movimiento cambiario, mientras que el cobre se mantiene en niveles bajos, agregando presión adicional sobre la moneda local.
Análisis técnico
El USDCLP cotiza cerca de los 898 en el gráfico M15, tras mostrar una rápida recuperación desde la zona de soporte ubicada en torno a 894. Sin embargo, el precio aún se mantiene dentro de un canal bajista en el corto plazo, donde la directriz superior continúa actuando como resistencia dinámica.
Actualmente, el precio opera entre la SMA de 50 períodos, ubicada cerca de 902, y la SMA de 200 períodos, situada en torno a 897.
Fuente: xStation5
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¿Están los mercados ignorando el riesgo?
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