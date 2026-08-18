  
12:07 · 18 de agosto de 2026

Dólar hoy Chile: el dólar sube tras caída del PIB por debilidad minera

Ignacio Mieres
·

Analista de Mercados

La bandera de Chile
Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • El dólar en Chile abre al alza, apoyado por un dólar internacional ligeramente más fuerte y un entorno de mayor incertidumbre geopolítica.
  • El PIB de Chile cayó 0,2% interanual, afectado principalmente por una contracción de 6,4% en la actividad minera.
  • Las cifras locales podrían mantener presión sobre el peso chileno y favorecer un avance del tipo de cambio hacia la zona de $921-$925.

El tipo de cambio (USDCLP) abre al alza, presionado tanto por factores internacionales como por cifras locales de actividad. En el frente externo, el dólar se ha mantenido ligeramente fortalecido en un contexto de mayor incertidumbre geopolítica y escasez de nuevas señales relevantes para el mercado, lo que ha mantenido las operaciones dentro de un rango relativamente estrecho.

A esto se suma un precio del petróleo que continúa en niveles elevados, reforzando la demanda por dólar ante un escenario internacional todavía marcado por la cautela y la incertidumbre.

PIB de Chile cae 0,2% por debilidad de la minería

En el ámbito local, el peso chileno se ha visto presionado tras conocerse las cifras del Producto Interno Bruto, que registró una contracción interanual de 0,2%, explicada principalmente por la caída de 6,4% de la actividad minera ante una menor extracción de cobre.

Grafico del pib de Chile del segundo trimestre de 2026
 

Fuente: Banco Central de Chile.

En contraste, el PIB no minero mostró crecimiento, apoyado por el sector servicios, mientras que el consumo de los hogares aumentó 1,2% y el gasto de gobierno también se expandió, amortiguando parcialmente la debilidad de la actividad.

En términos desestacionalizados, el PIB no registró variación respecto del trimestre anterior, situándose en 0%, lo que descarta por ahora una recesión técnica, pero confirma un menor dinamismo de la economía.

Las cifras locales podrían seguir ejerciendo presión sobre el peso chileno y favorecer un avance del dólar en Chile hacia la zona de $921-$925 por dólar.

Análisis técnico del dólar en Chile

Grafico del dolar en Chile
 

Fuente: xStation5.

En el gráfico horario, el tipo de cambio cotiza alrededor de los $917 y vuelve a aproximarse a una zona técnica relevante comprendida entre $918,64 y $921,37. Esta región aparece como la primera resistencia de corto plazo después de la recuperación desde el soporte cercano a $907,53.

Una consolidación sobre los $921,37 podría abrir espacio para una extensión del movimiento, mientras que un rechazo en esta zona mantendría al precio dentro del rango reciente. Por debajo, los $907,53 continúan siendo la principal referencia de soporte visible.

Ignacio Mieres

Analista de Mercados

Ignacio Mieres es Head of Research de XTB Latam. Cuenta con más de 8 años de experiencia en mercados financieros, especializándose en análisis macroeconómico y análisis técnico, con cobertura de renta fija, materias primas, acciones estadounidenses y mercados emergentes. Es Ingeniero Comercial de la Universidad Mayor y está acreditado por el CAMV (Comité de Acreditación de Conocimientos en el Mercado de Valores) en la categoría de Directivos Estudios. Lidera el equipo de análisis de la firma para Latinoamérica.

Ir al experto 
19 de agosto de 2026, 10:02

Mercados a observar hoy: Bitcoin, petróleo y dólar frente al yen (18.08.2026)
19 de agosto de 2026, 09:01

🎥 PREMERCADO: Petróleo sobre 90 dólares mantiene la presión sobre los mercados
19 de agosto de 2026, 04:16

El precio del oro sube mientras los índices europeos abren sin cambios
19 de agosto de 2026, 03:06

La bolsa hoy: El Nikkei 225 y el KOSPI siguen en caída libre

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Noticias Forex Informes económicos

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.