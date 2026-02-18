Dólar Hoy Chile: retrocede a $864 apoyado por el cobre y atento a la Fed

El dólar en Chile inicia la sesión con una caída de 0,3%, ubicándose en torno a los 864 pesos, en una jornada sin referencias macroeconómicas locales que entreguen dirección al mercado. En ausencia de datos domésticos, la dinámica cambiaria ha estado dominada por factores externos, destacando el comportamiento del cobre, que avanza cerca de 0,6% y recupera parcialmente las pérdidas de la sesión previa. Este repunte tiende a dar soporte al peso chileno al mejorar los términos de intercambio y las expectativas sobre ingresos por exportaciones, aunque su impacto ha sido contenido por señales de mayor disponibilidad de inventarios en mercados internacionales y por condiciones de liquidez reducida en Asia debido a feriados, lo que modera la convicción de los participantes.



Dinámica del mercado del cobre

Desde el punto de vista de fundamentos del metal, el aumento reciente en los stocks almacenados en bolsas internacionales ha reforzado la percepción de una oferta relativamente holgada en el corto plazo, limitando un impulso más sostenido en los precios. Al mismo tiempo, el movimiento alcista observado hoy se enmarca en una recuperación más amplia del complejo de metales industriales, donde los inversionistas han reequilibrado posiciones tras caídas recientes. En ese contexto, la reacción del tipo de cambio refleja un equilibrio entre el respaldo que ofrece el cobre y la cautela ante indicadores que apuntan a riesgos de sobreoferta transitoria, manteniendo la volatilidad acotada.



Contexto internacional

En el escenario internacional, la trayectoria del dólar global continúa influenciada por las expectativas de política monetaria en Estados Unidos. Los mercados permanecen atentos a las minutas de la última reunión de la Reserva Federal, al índice PCE y a datos de actividad que podrían confirmar la resiliencia del crecimiento económico. La combinación de un mercado laboral sólido y presiones inflacionarias moderadas ha llevado a las autoridades a reiterar un enfoque prudente respecto a eventuales recortes de tasas, prolongando la incertidumbre sobre el calendario de flexibilización. Este trasfondo externo sigue siendo determinante para la evolución del peso chileno, en la medida en que condiciona los flujos hacia activos emergentes y el apetito global por riesgo.



Análisis técnico

USDCLP viene de un impulso alcista relevante desde el soporte 851.77 (zona defendida en dos ocasiones) hasta un máximo cercano a 870.64, y ahora muestra una fase de corrección/descanso del tramo, con el precio retrocediendo hacia el área 863.55–863.70 (retroceso Fibo 38.2%) y un RSI alrededor de 42, señal de momentum enfriándose tras la subida.

En términos de estructura, mientras el par se mantenga sobre 861.36 (50%) y, especialmente, sobre 859.17 (61.8%), nivel que además queda relativamente próximo a la SMA 200, el movimiento puede leerse como pullback dentro de un sesgo aún constructivo. En cambio, una pérdida clara de esa zona abriría espacio hacia 856.05 (78.6%) y eventualmente la base 852.08–851.77. Al alza, para reactivar el rally el mercado necesita recuperar 866.26 (23.6%) y luego atacar 870.64, con una resistencia mayor en 873.98.



Fuente: xStation5.

