La tasa de desempleo bajó a 4,3% (desde 4,4%), señal de resiliencia económica.

El dólar revirtió las pérdidas de la apertura y sube cerca del mediodía en Chile, después de que el informe de empleo de Estados Unidos sorprendiera al alza. El USDCLP avanza 0,22% hasta cotizar en torno a $857,53, mientras que a nivel global el Dollar Index revierte cuatro jornadas consecutivas de caídas.

Nóminas duplican expectativas

Según los datos del Departamento del Trabajo, en enero se crearon 130.000 empleos, duplicando la estimación de consenso de 75.000. La tasa de desempleo bajó una décima hasta 4,3%, cuando se esperaba que permaneciera estable en 4,4% por segundo mes consecutivo.

El reporte estaba inicialmente programado para el viernes pasado, pero fue postergado por el breve cierre parcial del gobierno.

La sorpresa alcista significativa en las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo se interpreta como resiliencia económica, enviando una fuerte señal de que inversionistas y analistas deben prepararse para menos recortes de tasas de interés.

El tipo de cambio avanza 0,22% a las 10:45 AM (GMT-3), cotizando en torno a los CLP 857,53, revirtiendo la caída inicial de la sesión.

Dólar y rendimientos repuntan a nivel global

El Dollar Index sube 0,22% hasta 97,026 puntos, revirtiendo cuatro jornadas consecutivas de caídas.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años repuntan hasta 4,199%, después de que el mercado redujera la probabilidad de un recorte de tasas en abril por parte de la Fed.

Los contratos de futuro del cobre a 3 meses en la Bolsa de Metales de Londres no logran contrarrestar la apreciación del dólar, aunque mantienen ganancias del 1,28% hasta US$13.267,5 por tonelada. En la sesión de Londres habían alcanzado los US$13.480.

Expectativas del BCCh se mantienen

La última Encuesta de Operadores Financieros (EOF) consolidó la expectativa de un recorte de 25 puntos base en la Tasa de Política Monetaria (TPM) en la reunión del 29 de marzo, lo que ubicaría el referencial en 4,25%.

El mercado considera este nivel cercano al neutral (aquel que ni estimula ni frena la actividad económica) y proyecta que se mantendrá hasta marzo de 2027.

Los operadores proyectan el dólar en CLP 855 en siete días y en CLP 850 en 28 días, lo que indica una leve apreciación del peso en el corto plazo pese al repunte de hoy.

Perspectiva técnica

Desde una perspectiva técnica, el par USDCLP mantiene una estructura bajista predominante al cotizar muy por debajo de la EMA de 200 períodos, aunque actualmente ha entrado en una clara fase de consolidación lateral en el gráfico de 1 hora.

El precio se encuentra comprimido entre el soporte psicológico y estructural clave de los CLP 850 y la EMA de 50 períodos que actúa como techo dinámico. Perder los CLP 850 confirmaría la continuidad de la tendencia bajista, mientras que recuperar la zona de CLP 858 abriría la puerta a una corrección alcista hacia los CLP 868.

Fuente:xStation5.

_____________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí