Dólar Hoy Chile: sin cambios a la espera del IPC de EE.UU.

El cobre y el Índice del Dólar operan sin grandes cambios.

Sólidos datos de empleo en EE.UU. moderan las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal.

El dólar en Chile cotiza sin cambios en torno a los CLP 854,84, a la espera del IPC de EE.UU. de mañana.

El dólar en Chile cotiza sin mayores cambios en el mercado local, en una jornada marcada por la cautela previa a la publicación de mañana del IPC de enero en Estados Unidos, dato que entregará señales más claras sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed) en materia de tasas de interés.

Tipo de cambio hoy en Chile

El tipo de cambio sube levemente 0,02%, ganando CLP 0,14 hasta ubicarse en CLP 854,84 a las 10:00 AM (hora Chile). En la sesión anterior, la divisa estadounidense había cerrado con una caída de 0,23%, presionada por ventas registradas en un contexto de baja liquidez.

En este escenario, se espera que el dólar en Chile fluctúe en un rango acotado entre CLP 849 y CLP 859 durante la jornada, mientras los inversionistas ajustan posiciones antes del dato inflacionario estadounidense.

Empleo sólido modera expectativas de recortes

En una sesión sin referencias macroeconómicas locales relevantes, el foco del mercado permanece en el escenario internacional.

La moneda estadounidense mantiene cierto respaldo luego de que se conocieran datos laborales en EE.UU. más sólidos de lo anticipado, reforzando la percepción de resiliencia económica y moderando las expectativas de recortes de tasas en el corto plazo.

Este escenario impulsó al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro y desplazó hacia mediados de año el momento más probable para una eventual flexibilización monetaria por parte de la Fed.

Nóminas no agrícolas superan las expectativas

La jornada del miércoles estuvo marcada por la publicación de las nóminas no agrícolas de enero, que sorprendieron positivamente al mercado. Según el Departamento del Trabajo, se crearon 130.000 empleos, cifra que duplicó la estimación de consenso de 75.000.

Asimismo, la tasa de desempleo bajó una décima hasta 4,3%, cuando el mercado esperaba que permaneciera estable en 4,4%.

A pesar de estos datos positivos, no fueron suficientes para sostener un repunte significativo del dólar a nivel global, aunque sí entregaron impulso a las tasas cortas denominadas en dólares.

Índice del Dólar y cobre

El Índice del Dólar cotiza esta mañana sin variaciones relevantes, reflejando la cautela de los inversionistas antes de los próximos catalizadores macroeconómicos.

Por su parte, los futuros del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres operan a la baja un 0,46%. Durante la sesión, el metal rojo llegó a subir 0,7% a las 18:00 horas en Londres, para luego borrar esas ganancias.

No obstante, el cobre mantiene su tendencia positiva reciente, lo que entrega cierto soporte al peso chileno. Este comportamiento se explica por condiciones de oferta aún ajustadas y perspectivas estructurales favorables para la demanda global, asociadas a la electrificación, transición energética y expansión tecnológica, pese a una moderación temporal en la actividad industrial china vinculada a factores estacionales.

Subsidios por desempleo e IPC de enero

A las 10:30 AM (GMT-3) se publicarán las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos. El consenso de analistas anticipa una disminución respecto al dato previo, lo que reforzaría la idea de un mercado laboral robusto y podría provocar una apreciación del dólar a nivel global, ante menores expectativas de recortes de tasas.

Sin embargo, el principal foco del mercado está puesto en el IPC de enero en EE.UU., programado para mañana viernes. Se espera que el índice general avance un 0,3% mensual, en línea con su serie subyacente.

Este dato será clave para definir el rumbo del tipo de cambio en Chile, ya que una inflación superior a lo esperado podría fortalecer al dólar globalmente, mientras que una cifra más moderada abriría espacio para mayores apuestas de flexibilización monetaria por parte de la Fed.



Análisis Técnico USDCLP

En USDCLP (M15) se observa una secuencia de máximos decrecientes contenida por una línea de tendencia bajista (resistencia dinámica), lo que mantiene un sesgo de corto plazo más bien correctivo mientras el precio no recupere zonas clave.

El rebote reciente desde el soporte muestra defensa compradora en el piso técnico 852.4–851.8 (confluencia con el 61.8% y el nivel marcado en 851.77), pero el avance sigue limitado por la franja de oferta 855.5 y, más arriba, 859.0, donde el mercado ha reaccionado previamente. Un quiebre sostenido bajo 851.8 abriría espacio hacia 848.2 (extensión/objetivo de la proyección inferior), mientras que para mejorar el tono alcista el par necesitaría consolidar sobre 855.5 y atacar 859.0 junto con la directriz bajista.

El RSI se mantiene en zona neutral, sugiriendo momentum moderado y un escenario de rango con inclinación bajista hasta que aparezca una ruptura clara.

Fuente:xStation5.

_____________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí