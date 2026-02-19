Dólar Hoy Chile: sube a $861 presionado por la Fed y caída del cobre

El dólar en Chile abre la sesión con un alza cercana al 0,2%, cotizando en torno a los 861 pesos, en una jornada sin publicaciones económicas locales que orienten el movimiento del mercado. En este contexto, la dinámica cambiaria responde casi exclusivamente a factores externos, particularmente al fortalecimiento global del billete verde tras una serie de señales económicas y monetarias provenientes de Estados Unidos.



Influencia de la Reserva Federal

En el plano internacional, datos macroeconómicos recientes han reforzado la percepción de resiliencia en la economía estadounidense, mientras que las minutas de la última reunión de la Reserva Federal revelaron un debate más dividido de lo esperado. Algunos miembros del comité consideran viable comenzar a recortar tasas si la inflación continúa moderándose, pero otros enfatizaron la necesidad de mantener una postura restrictiva por más tiempo e incluso dejaron abierta la posibilidad de nuevos ajustes al alza si las presiones inflacionarias no convergen hacia la meta. Este tono más prudente llevó al mercado a reducir levemente las apuestas de recortes este año, aunque aún se descuentan dos bajas de 25 puntos base antes de diciembre.

En paralelo, el cobre retrocede alrededor de 0,5%, reflejando el impacto de un dólar más fuerte y un ajuste en las expectativas de política monetaria en EE.UU., factores que tienden a presionar a la baja a los metales industriales. La combinación de un commodity en corrección y una divisa estadounidense fortalecida explica la presión alcista observada en el tipo de cambio local, que podría fluctuar entre los 855 y 870 pesos durante la jornada, manteniéndose sensible a la evolución de los mercados internacionales.



Análisis técnico

El USDCLP viene de un impulso alcista marcado desde la zona de 852 hasta un máximo cercano a 871, pero tras ese máximo aparece un rechazo en la franja 869–871 y una corrección que encontró piso en torno al 61,8% del retroceso, desde donde rebota y vuelve a operar cerca de 866, dejando al precio por sobre la SMA50 y también sobre la SMA200, aunque esta última aún luce con sesgo descendente (señal de que el movimiento podría ser más bien un rebote dentro de una estructura mayor todavía frágil).

En este contexto, la zona 869–871 (y más arriba 873–874) actúa como resistencia clave: si se supera con continuidad, el tramo alcista ganaría tracción. Si vuelve a fallar, el soporte inmediato queda en 863,5–861,4 (38,2%–50%) y luego 859, cuya pérdida reabriría el riesgo de una vuelta hacia 856 y, en extensión, el mínimo 852, con un RSI que sugiere impulso positivo pero sin sobrecalentamiento extremo.



