Resumen de mercados: Europa y EUR/USD retroceden ante riesgo geopolítico elevado entre EE.UU. e Irán

- La elevada tensión geopolítica EE.UU.–Irán incrementa la prima de riesgo en petróleo y fortalece activos refugio como oro y bonos. En Europa, la rotación hacia consumo defensivo lidera el momentum relativo, mientras la heterogeneidad de resultados corporativos refuerza la importancia de un análisis selectivo por sector y compañía.
- La elevada tensión geopolítica EE.UU.–Irán incrementa la prima de riesgo en petróleo y fortalece activos refugio como oro y bonos. En Europa, la rotación hacia consumo defensivo lidera el momentum relativo, mientras la heterogeneidad de resultados corporativos refuerza la importancia de un análisis selectivo por sector y compañía.
Los mercados globales cotizan con sesgo defensivo, mientras los inversionistas reevalúan el riesgo de un posible ataque estadounidense a Irán. Con EE.UU. concentrando importantes fuerzas militares en Medio Oriente, cualquier escalada podría elevar la prima de riesgo geopolítico en el petróleo y reactivar presiones inflacionarias globales, lo que a su vez podría retrasar recortes de tasas e incluso, en un escenario extremo, reavivar expectativas de alzas de tasas en jurisdicciones seleccionadas.
Contexto macro y de mercado
-
Brent crude (OIL): +1,6%, acercándose a $71/bbl
-
Futuros de índices estadounidenses: -0,3% a -0,4% en premercado
-
Oro y plata: ganancias perdiendo impulso
-
Bitcoin: retrocede a $66,5k
-
Mercados europeos: DAX -0,8%, CAC 40 -0,8%, FTSE 100 -0,6%
El ciclo de reportes europeos continúa mostrando un panorama de resultados heterogéneo, con resiliencia en sectores industriales y financieros, mientras persiste la presión en commodities y consumo.
Resultados corporativos destacados
-
Rio Tinto: resultados planos; caída en ganancias de mineral de hierro refleja presión en precios por segmento
-
Repsol: €1,9 mil millones planificados para dividendos y recompras en 2026
-
Centrica, Mondi: resultados ajustados operativos por debajo de expectativas
-
Drax: firma acuerdo de 15 años para sistema de almacenamiento de energía por baterías de 200MW (BESS), reforzando exposición a transición energética
Tecnología e industriales
-
SAP: propone dividendo de €2,50/acción para 2025
-
BE Semiconductor: pedidos Q4 mejores de lo esperado
-
Airbus: proyecta 870 entregas en 2026, por debajo de expectativas
-
Schneider Electric: destaca ahorro de energía impulsado por IA, alineándose con eficiencia energética estructural
-
Nexans: EBITDA ajustado anual por debajo de consenso
Consumo y servicios
-
Pernod Ricard: ventas por debajo de expectativas, señalando deterioro de demanda
-
Nestlé: proyecta crecimiento orgánico 2026 de 3%–4%, en línea con consenso
-
Renault: proyecta cautelosa ante competencia creciente
-
Air France-KLM: mantiene optimismo en vuelos de largo alcance, apoyado en demanda premium
-
Kinepolis, Nilfisk: resultados anuales decepcionantes
Financieros e inmobiliarios
-
Aegon, BAM: superan expectativas operativas
-
Tikehau Capital: AUM €52,8 mil millones vs €49,6 mil millones y/y
-
Zug Estates: ingreso neto CHF 85,2 millones vs CHF 58,7 millones y/y
-
LSEG: presión activista; Elliott solicita recompra de £5 mil millones y revisión de portafolio
Acciones
Alzas
-
DWS: UBS mejora su recomendación a Comprar (Precio de mercado: 70 €)
-
Vonovia: Morgan Stanley mejora su recomendación a Equiponderar (Precio de mercado: 30 €)
-
Aramis: Morgan Stanley mejora su recomendación a Sobreponderar (Precio de mercado: 5 €)
-
Capgemini: Morgan Stanley mejora su recomendación a Equiponderar (Precio de mercado: 117 €)
Bajas
-
BASF: Barclays rebaja su recomendación a Infraponderar (Precio de mercado: 40 €)
-
Freenet: Freenet rebaja su recomendación a Vender (Precio de mercado: 28,50 €)
-
Schroders: Schroders rebaja su recomendación a Neutral (Precio de mercado: 590 peniques)
Iniciativas
-
74Software: Berenberg inicia su recomendación a Comprar (Precio de mercado: 44 €)
¿Vuelven a favor las acciones defensivas? Consumo básico repunta
Las acciones europeas de consumo básico muestran un repunte destacado. El índice MSCI Europe Consumer Staples rompe un rango de dos años y se encamina a su mejor desempeño relativo mensual frente al mercado desde mediados de 2022. La rotación parece estar liderada por flujos, más que por un cambio fundamental claro.
-
Breakout: MSCI Europe Consumer Staples muestra el mejor momentum relativo desde junio 2022
-
Rotación liderada por flujos: reflejo de menor exposición a compañías vulnerables a la disrupción de IA
-
Valoraciones: sector cotiza en línea con mercado amplio, sin prima histórica
-
Fundamentos: tendencias de ganancias y volumen aún sin catalizador claro de aceleración sostenida
-
Perspectiva sell-side: algunos bancos mantienen postura underweight, citando disminución de poder de fijación de precios y limitados catalizadores de BPA
DE40 y EURUSD (D1)
Fuente: xStation5
Fuente: xStation 5
Dólar Hoy Colombia: USDCOP se mantiene firme pese al PIB débil de EE. UU. y tensión en Ormuz
Tres mercados a tener en cuenta la próxima semana (20.02.2026)
Trump ofrecerá una rueda de prensa sobre la decisión arancelaria de la Corte Suprema en 12 minutos
ÚLTIMA HORA: LA CORTE SUPREMA DE EE.UU. ANULA LOS ARANCELES GLOBALES DE TRUMP
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.