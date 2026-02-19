Resumen de mercados: Europa y EUR/USD retroceden ante riesgo geopolítico elevado entre EE.UU. e Irán

Los mercados globales cotizan con sesgo defensivo, mientras los inversionistas reevalúan el riesgo de un posible ataque estadounidense a Irán. Con EE.UU. concentrando importantes fuerzas militares en Medio Oriente, cualquier escalada podría elevar la prima de riesgo geopolítico en el petróleo y reactivar presiones inflacionarias globales, lo que a su vez podría retrasar recortes de tasas e incluso, en un escenario extremo, reavivar expectativas de alzas de tasas en jurisdicciones seleccionadas.

Contexto macro y de mercado

Brent crude (OIL) : +1,6%, acercándose a $71/bbl

Futuros de índices estadounidenses : -0,3% a -0,4% en premercado

Oro y plata : ganancias perdiendo impulso

Bitcoin : retrocede a $66,5k

Mercados europeos: DAX -0,8%, CAC 40 -0,8%, FTSE 100 -0,6%

El ciclo de reportes europeos continúa mostrando un panorama de resultados heterogéneo, con resiliencia en sectores industriales y financieros, mientras persiste la presión en commodities y consumo.

Resultados corporativos destacados

Rio Tinto : resultados planos; caída en ganancias de mineral de hierro refleja presión en precios por segmento

Repsol : €1,9 mil millones planificados para dividendos y recompras en 2026

Centrica, Mondi : resultados ajustados operativos por debajo de expectativas

Drax: firma acuerdo de 15 años para sistema de almacenamiento de energía por baterías de 200MW (BESS), reforzando exposición a transición energética

Tecnología e industriales

SAP : propone dividendo de €2,50/acción para 2025

BE Semiconductor : pedidos Q4 mejores de lo esperado

Airbus : proyecta 870 entregas en 2026, por debajo de expectativas

Schneider Electric : destaca ahorro de energía impulsado por IA, alineándose con eficiencia energética estructural

Nexans: EBITDA ajustado anual por debajo de consenso

Consumo y servicios

Pernod Ricard : ventas por debajo de expectativas, señalando deterioro de demanda

Nestlé : proyecta crecimiento orgánico 2026 de 3%–4%, en línea con consenso

Renault : proyecta cautelosa ante competencia creciente

Air France-KLM : mantiene optimismo en vuelos de largo alcance, apoyado en demanda premium

Kinepolis, Nilfisk: resultados anuales decepcionantes

Financieros e inmobiliarios

Aegon, BAM : superan expectativas operativas

Tikehau Capital : AUM €52,8 mil millones vs €49,6 mil millones y/y

Zug Estates : ingreso neto CHF 85,2 millones vs CHF 58,7 millones y/y

LSEG: presión activista; Elliott solicita recompra de £5 mil millones y revisión de portafolio

Acciones

Alzas

DWS: UBS mejora su recomendación a Comprar (Precio de mercado: 70 €)

Vonovia: Morgan Stanley mejora su recomendación a Equiponderar (Precio de mercado: 30 €)

Aramis: Morgan Stanley mejora su recomendación a Sobreponderar (Precio de mercado: 5 €)

Capgemini: Morgan Stanley mejora su recomendación a Equiponderar (Precio de mercado: 117 €)

Bajas

BASF: Barclays rebaja su recomendación a Infraponderar (Precio de mercado: 40 €)

Freenet: Freenet rebaja su recomendación a Vender (Precio de mercado: 28,50 €)

Schroders: Schroders rebaja su recomendación a Neutral (Precio de mercado: 590 peniques)

Iniciativas

74Software: Berenberg inicia su recomendación a Comprar (Precio de mercado: 44 €)

¿Vuelven a favor las acciones defensivas? Consumo básico repunta

Las acciones europeas de consumo básico muestran un repunte destacado. El índice MSCI Europe Consumer Staples rompe un rango de dos años y se encamina a su mejor desempeño relativo mensual frente al mercado desde mediados de 2022. La rotación parece estar liderada por flujos, más que por un cambio fundamental claro.

Breakout : MSCI Europe Consumer Staples muestra el mejor momentum relativo desde junio 2022

Rotación liderada por flujos : reflejo de menor exposición a compañías vulnerables a la disrupción de IA

Valoraciones : sector cotiza en línea con mercado amplio, sin prima histórica

Fundamentos : tendencias de ganancias y volumen aún sin catalizador claro de aceleración sostenida

Perspectiva sell-side: algunos bancos mantienen postura underweight, citando disminución de poder de fijación de precios y limitados catalizadores de BPA

DE40 y EURUSD (D1)

Fuente: xStation5

Fuente: xStation 5