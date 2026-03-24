Dólar Hoy Chile: sube hacia los $920 tras pausa en ataques a Irán, combustibles locales e inflación

El dólar en Chile inicia la jornada de este martes 24 de marzo con un sesgo alcista, en un contexto de mayor estabilidad internacional tras la fuerte volatilidad observada en días previos. La divisa se ubica en torno a los $920, impulsada por una recomposición de flujos globales luego de que Estados Unidos anunciara la postergación por cinco días de un eventual ataque militar contra infraestructura energética en Irán.

El mercado ha interpretado esta señal como un intento de desescalada, lo que inicialmente favoreció activos de riesgo y debilitó al dólar. Sin embargo, en las últimas horas se ha observado una reversión parcial de ese movimiento, con el dólar recuperando terreno a medida que los inversionistas internalizan que la tensión geopolítica sigue lejos de resolverse.

Pausa táctica, pero con un sistema energético aún bajo amenaza

Aunque la decisión de Washington ha sido leída como un alivio temporal, el trasfondo geopolítico sigue siendo extremadamente frágil. El conflicto en torno al Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, ha generado la mayor disrupción energética en décadas, con ataques a buques, despliegue de minas y una caída abrupta del tráfico marítimo en la zona. En paralelo, la ofensiva militar no se ha detenido completamente. Durante los últimos días se han registrado ataques a infraestructura energética y gasífera en Irán, mientras Estados Unidos ha intensificado operaciones para reabrir el paso marítimo, en un intento por evitar una interrupción prolongada del suministro global.

Este punto es clave para el mercado porque el riesgo es un shock inmediato y la posibilidad de que el sistema energético global opere bajo condiciones de tensión prolongada. De hecho, el conflicto ha llevado al petróleo a superar los US$100 por barril, reactivando presiones inflacionarias a nivel global y condicionando las decisiones de política monetaria. Por eso, incluso con señales puntuales de desescalada, el dólar mantiene soporte estructural.

Alza histórica de combustibles y cambios en el MEPCO

En el plano local, el peso chileno muestra una debilidad relativa frente a otras monedas emergentes, influido directamente por el impacto del shock energético sobre la economía. El Gobierno anunció un alza histórica en los combustibles, con incrementos de $370 por litro en gasolina de 93 octanos y $580 en diésel, reflejando el traspaso del alza internacional del petróleo al mercado local.

Este ajuste tiene implicancias directas sobre la inflación. En una economía donde el transporte explica gran parte de la cadena de costos, considerando que cerca del 95% de los bienes se movilizan por vía terrestre, el impacto se extiende rápidamente a alimentos, logística e insumos productivos. A esto se suma la modificación en el mecanismo del MEPCO, que amplía de dos a cuatro semanas el período de cálculo del precio internacional. Este cambio, en un contexto de alta volatilidad del crudo, podría acelerar el traspaso a precios internos, aumentando la sensibilidad del IPC a los movimientos del petróleo. En conjunto, estos factores configuran un escenario donde el shock externo se transmite con mayor rapidez a la economía local, presionando al peso chileno.

Banco Central y datos de EE.UU

El aumento de las presiones inflacionarias llega en un momento clave, ya que este martes el Banco Central de Chile definirá su decisión de tasas, con el mercado anticipando una mantención en 4,5%. Sin embargo, el contexto ha cambiado. El alza del petróleo y su impacto en los combustibles podría limitar el margen para futuros recortes, obligando a la autoridad monetaria a adoptar un tono más cauteloso. Este escenario también es consistente con lo que se observa a nivel global, donde los principales bancos centrales han reforzado un sesgo restrictivo ante la persistencia de riesgos inflacionarios, lo que sigue dando soporte al dólar.

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Evolución de las tasas de interés en Chile desde marzo del 2020. Fuente: xStation.

En paralelo, durante la jornada se publicarán los PMI de marzo en Estados Unidos, con expectativas de 51,5 en manufactura y 52,0 en servicios, datos que permitirán evaluar el pulso de la economía norteamericana en un contexto de tasas elevadas. Estos indicadores serán clave para determinar si la economía estadounidense mantiene su resiliencia, lo que podría reforzar aún más el escenario de tasas altas por más tiempo.

Análisis técnico

USDCLP (M15)

Fuente: xStation

El precio del gráfico del USDCLP en 15 minutos viene de una estructura bajista clara tras el rechazo en 927–928, con una secuencia de máximos y mínimos decrecientes que se acelera hasta la zona de 907, donde aparece una reacción fuerte desde soporte.

Ese rebote es impulsivo, pero hasta ahora se interpreta más como corrección dentro de la caída previa que como un cambio estructural, ya que el precio aún se mantiene por debajo de 921–924, zona clave que ahora actúa como resistencia. Las bandas de Bollinger muestran expansión bajista previa y ahora inicio de compresión, mientras el RSI rebota desde sobreventa, confirmando alivio técnico más que reversión confirmada.

El escenario más probable es que el precio intente testear 921–924, donde podría encontrar nuevamente oferta y reanudar la presión bajista hacia 907 o incluso mínimos más bajos. Solo una ruptura y consolidación por encima de 924 cambiaría la estructura y habilitaría un escenario alcista más amplio. En este punto, el mercado está en fase de pullback, no en zona óptima de venta ni de compra agresiva, por lo que la ventaja está en esperar reacción clara en resistencia o confirmación de ruptura.