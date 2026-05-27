  
13:55 · 27 de mayo de 2026

Dólar Hoy Colombia: Cae a $3.638 por expectativas de acuerdo entre EE.UU. e Irán

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • El alivio geopolítico y las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán redujeron la demanda por dólar refugio y provocaron una fuerte caída del USDCOP.
  • La caída del petróleo normalmente sería negativa para el peso colombiano, pero en esta sesión predominó la mejora del apetito global por riesgo.
  • Técnicamente, mientras el USDCOP siga bajo 3.676, el sesgo continúa bajista con foco en la zona de soporte de 3.552.

El dólar en Colombia cae hacia la zona de $3.638, revirtiendo buena parte de las alzas recientes ante una mejora del sentimiento global. El USDCOP retrocede por las expectativas de un posible acuerdo para poner fin a la guerra con Irán y reabrir el Estrecho de Ormuz, mientras el petróleo cae cerca de 4% en la sesión y el mercado local empieza a mirar con mayor atención la primera vuelta presidencial.

Menor riesgo geopolítico presiona al dólar y al petróleo

El movimiento del peso colombiano responde principalmente al alivio externo. Las esperanzas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán redujeron la demanda por dólar refugio y provocaron una fuerte corrección del petróleo, después de reportes que apuntan a un posible restablecimiento de los flujos comerciales por el Estrecho de Ormuz.

Según la televisión estatal iraní, Teherán contaría con un borrador inicial no oficial para un memorando de entendimiento con Washington. El marco incluiría el retiro de fuerzas militares estadounidenses de las proximidades de Irán, el levantamiento del bloqueo naval y el compromiso iraní de restablecer en un mes el tránsito de buques comerciales por Ormuz a niveles previos a la guerra. La Casa Blanca, sin embargo, negó indirectamente esa versión, por lo que el mercado mantiene una lectura de alivio, pero no de acuerdo cerrado.


Fuente: xStation5

Elecciones locales

En el panorama local, faltan cinco días para la primera vuelta presidencial y los inversionistas comienzan a reaccionar con mayor fuerza a los posibles escenarios electorales. Aunque el factor dominante sigue siendo externo, la cercanía de la votación puede aumentar la volatilidad del USDCOP, especialmente si las encuestas o señales políticas modifican la percepción de riesgo local.

La caída del petróleo normalmente podría limitar el avance del peso colombiano por su relación con los ingresos externos del país, pero en esta sesión predominó el canal de menor aversión al riesgo.

Análisis técnico

El USDCOP perdió la zona de 3.676 y cae hacia 3.638, confirmando pérdida de impulso alcista tras el rechazo previo en $3.844. Si el precio no recupera $3.676, el siguiente soporte relevante se ubica en 3.552; al alza, una vuelta sobre 3.676 aliviaría la presión bajista y pondría nuevamente en foco 3.773.


Fuente: xStation5
 

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**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

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