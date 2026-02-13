Dólar Hoy Colombia: cae tras menor IPC en EE.UU.

El entorno externo y la incertidumbre local marcan la dinámica del tipo de cambio.

Aumentan al 69% las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed en junio .

El dólar en Colombia cae 0,27% tras un IPC en EE.UU. menor a lo previsto.

El dólar en Colombia retrocede 0,27% hasta COP 3.666,5 a las 9:00 AM (hora local), luego de que los datos de inflación en Estados Unidos resultaron ligeramente por debajo de las expectativas del mercado.

La cifra fortaleció las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) podría comenzar a flexibilizar su política monetaria en los próximos meses. En términos anuales, el peso colombiano acumula una apreciación cercana al 10,84% en los últimos 12 meses, reflejando una tendencia de fortalecimiento frente al billete verde.

IPC de EE.UU. en mínimos desde marzo de 2021

El mercado reaccionó de forma moderada a los datos publicados por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, que se ubicaron prácticamente en línea con los pronósticos:

Inflación interanual: 2,4% (pronóstico: 2,5%)



Inflación subyacente: 2,5% (pronóstico: 2,5%)



El índice subyacente alcanzó su nivel más bajo desde marzo de 2021, lo que sugiere una desaceleración sostenida en las presiones inflacionarias.

Este dato contrasta con los sólidos registros del mercado laboral publicados a comienzos de la semana, que habían reducido las expectativas de un recorte de tasas en el corto plazo.

Aumentan las probabilidades de recorte de tasas en junio

Tras la publicación del IPC, los futuros de tasas en Estados Unidos ajustaron sus proyecciones. Las probabilidades de un recorte en junio subieron al 69%, frente al 63% previo al informe.

Un escenario de tasas más bajas en EE.UU. tiende a debilitar al dólar a nivel global, favoreciendo monedas emergentes como el peso colombiano.

Petróleo sube levemente, pero apunta a caída semanal

Los precios del petróleo registran avances moderados en la jornada, aunque se encaminan a cerrar la semana con pérdidas ante menores tensiones geopolíticas y expectativas de mayor oferta global:

WTI: sube 0,21% hasta USD 62,97 por barril



Brent: avanza 0,24% hasta USD 67,70 por barril

La caída del jueves se vio amplificada por datos que mostraron un aumento significativo en las reservas de crudo en EE.UU., así como por expectativas de que un mayor suministro venezolano llegue pronto al mercado tras nuevos permisos del Tesoro estadounidense que flexibilizan sanciones energéticas.

En paralelo, algunos países de OPEP+ evalúan reanudar incrementos de producción en abril, al considerar que los temores de sobreoferta podrían estar sobredimensionados. La coalición liderada por Arabia Saudita y Rusia aún no ha tomado una decisión formal, y las conversaciones previas a la reunión del 1 de marzo no han comenzado.

Las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que proyectan menor demanda para 2026, también presionan al mercado.

Panorama local

En el frente interno, el Consejo de Estado suspendió temporalmente los efectos del decreto que ordenaba el incremento del salario mínimo, mientras se realiza el análisis de fondo sobre su legalidad.

El aumento del 23,7% había sido señalado como uno de los principales catalizadores de las presiones inflacionarias recientes y del ciclo de alzas de tasas del Banco de la República.

La medida introduce un nuevo elemento de incertidumbre en el panorama económico colombiano, que podría influir en las expectativas de inflación y en la trayectoria futura de la política monetaria local.

Análisis Técnico USDCOP

Desde una perspectiva técnica, el par USD/COP se mantiene atrapado dentro de un claro rango de consolidación lateral, delimitado por una resistencia superior en los 3.729,77 y un soporte estructural crítico en los 3.633,35. Actualmente, el precio muestra debilidad de corto plazo al ubicarse por debajo de la EMA de 50 períodos y de la EMA de 200 períodos, lo que confirma que la presión bajista de fondo sigue vigente. El indicador MACD refleja fielmente esta indecisión direccional al oscilar muy cerca de la línea cero, aunque su reciente cruce bajista y la formación de un histograma negativo sugieren que los vendedores tienen el control temporal para intentar testear nuevamente el piso del canal en los 3.633. Una ruptura confirmada de este soporte abriría la puerta a nuevos mínimos, mientras que los compradores necesitan recuperar al menos la EMA de 50 para pensar en un rebote hacia la parte alta del rango.

Fuente: xStation5.

______

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí