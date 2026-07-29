Dólar hoy Colombia: decisión de tasas en EE.UU. domina la sesión y deja al peso en compás de espera

El peso colombiano (USDCOP) transita una jornada de compás de espera, y el modesto avance del dólar, cercano a 0.2% hasta la zona de 3.226 unidades, refleja cautela. Sin datos económicos locales en el calendario, el tipo de cambio queda a merced de dos citas que concentran toda la atención del mercado: la decisión de la Fed esta tarde y la del Banco de la República el viernes. La primera es global y marca el tono del billete verde en todas las plazas emergentes, la segunda es local y definirá el diferencial de tasas que sostiene al peso.

La Fed domina la sesión

El consenso anticipa que la Reserva Federal mantendrá su tasa en el rango de 3.50% a 3.75% por quinta reunión consecutiva, pero la decisión dista de estar cerrada, el mercado asigna cerca de 30% de probabilidad a un alza inmediata, un nivel de incertidumbre inusualmente alto tan cerca de una reunión. Para septiembre, la probabilidad de un incremento trepa hasta cerca de 77%.

El trasfondo de esa indefinición es la tensión entre datos benignos y riesgos externos. La inflación estadounidense se moderó a 3.5% en junio, su primer descenso en cinco meses, y el mercado laboral se mantiene resiliente, factores que en condiciones normales inclinarían la balanza hacia la pausa. Pero el rebote del petróleo y la reactivación del conflicto con Irán, luego de que el ejército estadounidense reportara la interceptación de un ataque iraní contra sus tropas en la región, reavivaron el temor inflacionario y el sesgo restrictivo.

Los inversionistas seguirán con especial atención dos elementos más allá de la decisión misma: la división del voto dentro del comité, que ha evidenciado grietas crecientes en el seno de la Reserva Federal, y la segunda conferencia de prensa de su presidente, Kevin Warsh, en busca de señales sobre septiembre. Warsh ha insistido de forma reiterada en que restaurar la estabilidad de precios es la prioridad máxima del organismo, un tono que el mercado interpreta como una predisposición a endurecer antes que a flexibilizar.

Colombia y su propia decisión de tasas

Para el peso colombiano, el efecto de la Fed se transmite por el canal del diferencial de tasas. El Banco de la República mantiene su tasa de política en un nivel restrictivo, y ese margen frente a la referencia estadounidense es lo que sostiene el atractivo del carry para los activos en pesos. Un endurecimiento de la Fed, o incluso un tono más agresivo de Warsh, comprimiría ese diferencial y tendería a presionar al alza al tipo de cambio, mientras que una señal de cautela aliviaría al peso.

La cita local llega el viernes 31 de julio a las 13 horas, hora de Colombia, cuando el Banco de la República anuncie su decisión de tasas. El mercado observará si el emisor mantiene su postura ante una inflación que sigue por encima de la meta de 3% y en un entorno externo enrarecido por el petróleo. La secuencia de esta semana, con la Fed primero y el Banrep después, deja al peso expuesto a dos impulsos consecutivos que podrían reforzarse o contrarrestarse según el sesgo que adopte cada banco central.

Mientras tanto, la jornada de hoy se resuelve en la antesala, porque sin datos domésticos y con el mercado reacio a tomar posiciones grandes antes de la Fed, el dólar se mueve en un rango estrecho, y su leve avance responde más a coberturas defensivas que a un cambio de tendencia. El verdadero movimiento direccional del par dependerá de lo que ocurra esta tarde en Washington y, dos días después, en Bogotá.

Análisis técnico del dólar en Colombia

Fuente: xStation5.

El gráfico M15 muestra al USD/COP en 3.225,83, operando dentro de un rango lateral acotado entre el soporte de 3.218,42 y la resistencia de 3.234,59, que ha contenido el precio durante las últimas sesiones. El par cotiza en torno a su SMA de 50 periodos, mientras permanece por debajo de la SMA de 200, que actúa como resistencia de fondo y confirma el sesgo bajista de mediano plazo. El RSI se sitúa en zona neutral, sin señales de sobrecompra ni sobreventa, coherente con la ausencia de dirección clara, mientras que el ADX refuerza esa lectura al indicar una tendencia débil o inexistente en el corto plazo.

Por encima del rango, las resistencias siguientes aparecen en 3.260,70 y 3.274,08, por debajo, una ruptura del soporte de 3.218,42 abriría el camino hacia el nivel de Fibonacci de 61,8% en 3.203,36 y, más abajo, hacia 3.173,50. El sesgo técnico es neutral mientras el par se mantenga dentro del rango, a la espera de que la decisión de la Fed provea el catalizador para una ruptura direccional.