Dólar Hoy Colombia: déficit comercial de Colombia limita al peso y empuja al dólar a $3.687

El mercado de divisas ha retomado su actividad este 17 de febrero de 2026 tras la pausa del festivo en Estados Unidos. El dólar en Colombia ha reaccionado al alza, reflejando la tensión entre la solidez de los datos norteamericanos y la reciente desaceleración de la economía local. La divisa estadounidense ha comenzado sus operaciones en torno a los 3.687 pesos. Este valor representa un incremento de 35,11 pesos frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se situaba en 3.652,89 pesos.



Empleo en EE. UU.

Este repunte se sustenta en la solidez de la economía estadounidense, que sigue desafiando las expectativas de enfriamiento. El reporte laboral privado reveló que las empresas en EE.UU. añadieron un promedio de 10.250 empleos por semana en el último mes, una cifra que supera con creces los registros previos y que otorga a la Reserva Federal argumentos para mantener una política monetaria restrictiva. A esto se suma el índice de manufactura de Nueva York, que alcanzó los 7,1 puntos, enviando una señal de expansión industrial que ha fortalecido globalmente al billete verde frente a las monedas emergentes (ya que el pronóstico era de 7 puntos).



Fuente: tradingview.



Debilidad local

En la economía local, el peso colombiano se ha visto debilitado por la confirmación de un crecimiento económico más lento de lo previsto. El Producto Interno Bruto (PIB) de 2025 cerró con un avance de apenas el 2,3%, situándose por debajo del 3,1% que esperaba el consenso del mercado. Paralelamente, la balanza comercial ha aportado una presión adicional, ya que si bien el déficit se redujo a 1.510 millones de dólares, las importaciones registraron un gran salto anual del 7,1%. Este incremento en la compra de bienes externos eleva la demanda estructural de dólares, contrarrestando los flujos de inversión y empujando la tasa de cambio al alza.



Fuente: GDP Growth Rate YoY - tradingview.



Análisis de mercado

El USDCOP fluctúa actualmente cerca de los 3.665,92 pesos, encontrando una resistencia inmediata en la media móvil exponencial de 50 periodos ubicada en los 3.678,14 pesos. Mientras la negociación se mantenga por debajo de la barrera de los 3.731,03 pesos, la estructura sigue viéndose favorecida por la debilidad global del dólar estadounidense. Cabe destacar que el índice USDIDX refleja una desvalorización cercana al 9%, impulsada por un IPC en EE. UU. que se moderó al 2,4% en enero. Este punto inflacionario otorga a la Reserva Federal (que últimamente mantuvo su tasa alrededor de los 3,75%) margen para posiblemente flexibilizar su política en unos 59 puntos básicos adicionales este año, según las expectativas del mercado y las señales del presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee.

La consolidación hacia niveles de 3.878 pesos para el cierre de 2026 podría estar justificada. Una causa importante es el endurecimiento de la política monetaria del Banco de la República, que al elevar las tasas de interés (incremento de las tasas de interés en 100 puntos básicos hasta un 10,25%) busca frenar la inflación, pero simultáneamente hace que los activos en pesos sean más atractivos para los capitales extranjeros. Este incremento en el diferencial de tasas frente a las de Estados Unidos incentiva la entrada de dólares al país, lo que presiona el precio de la divisa a la baja y sustenta estrategias de carry trade. Sin embargo, este peso se enfrenta a la incertidumbre fiscal relacionada con el recorte en la calificación soberana de Colombia y la duda vigente del proceso electoral, lo que genera una prima de riesgo y establece una resistencia que coincide con los niveles actuales.

Fuente: xStation5.

