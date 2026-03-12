Dólar Hoy en Chile: retrocede levemente hacia los $896 mientras el mercado sigue atento al petróleo y al conflicto en Medio Oriente

El dólar en Chile inicia la jornada de este jueves 12 de marzo con una leve caída cercana al 0,1%, ubicándose en torno a los $896 por dólar, en una sesión que coincide con el primer día de José Antonio Kast como presidente de Chile. Tras asumir el mando ayer, el nuevo mandatario enfrenta su primera jornada hábil completa al frente del país, y el mercado local comienza a procesar las primeras señales sobre la orientación de su política fiscal y económica.

El movimiento responde principalmente a ajustes técnicos tras las fuertes alzas recientes, en un mercado que continúa altamente sensible al contexto internacional. A pesar de la corrección inicial, la atención de los inversionistas sigue centrada en la evolución del conflicto en Medio Oriente, uno de los principales factores de volatilidad para los mercados globales.

Para la jornada, el tipo de cambio podría fluctuar dentro de un rango estimado entre $886 y $911, en un entorno donde los movimientos del dólar a nivel global y el comportamiento de las materias primas continuarán marcando la pauta.

Petróleo retoma el alza tras una semana de extrema volatilidad

En el plano internacional, el precio del petróleo retoma el alza luego de una semana marcada por movimientos extremos: el Brent rozó los 120 dólares el lunes, cayó con fuerza el martes ante señales de un posible cese del conflicto que finalmente no se concretaron, y rebotó con fuerza el miércoles, superando nuevamente los 100 dólares por barril. En la madrugada del jueves, los ataques de Irán contra buques petroleros han vuelto a impulsar el alza, manteniendo el precio del crudo en niveles elevados.

Este escenario ha vuelto a reactivar las preocupaciones inflacionarias a nivel global, lo que ha llevado a los mercados a reducir las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal durante este año.

Como resultado, el dólar internacional ha mostrado mayor fortaleza en los últimos días, respaldado por un entorno de tasas potencialmente más altas por más tiempo.

Cobre rebota con fuerza y modera la presión sobre el peso chileno

En el mercado de materias primas, el cobre registra un rebote significativo hoy, recuperándose tras las fuertes caídas de sesiones anteriores. El alza está impulsada por compras de oportunidad provenientes de fabricantes chinos y por una corrección del dólar a nivel global, factores que han compensado el impacto inicial de la incertidumbre geopolítica sobre el metal.

No obstante, la volatilidad en el contexto internacional sigue presente, lo que limita el potencial alcista del cobre y, con ello, el margen de apreciación del peso chileno.

Dado el estrecho vínculo entre el desempeño del cobre y la moneda local, la recuperación del metal entrega un respiro parcial al peso, aunque sin despejar del todo las presiones de corto plazo.

​​​​​​​Trabajador que controla la grúa que transporta los cátodos de cobre en una planta de electroextracción en la mina de cobre El Abra. Fuente: Shutterstock

Perspectiva para el tipo de cambio

Con un escenario internacional aún marcado por tensiones geopolíticas, una alta volatilidad en los precios del petróleo y movimientos relevantes en las materias primas, el mercado cambiario podría mantenerse altamente sensible a nuevos titulares y a la evolución del dólar global.

En este contexto, el dólar en Chile podría continuar mostrando movimientos intradía relevantes dentro del rango previsto, mientras los inversionistas siguen evaluando el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre el crecimiento global, la inflación y la trayectoria de tasas de interés en Estados Unidos, además de las primeras señales de política económica del nuevo gobierno chileno.

Análisis técnico

Fuente: xStation



​​​​​​​El gráfico del tipo de cambio en 15 minutos se ve primero una caída bastante clara desde la zona de 910–912, marcada arriba como área de oferta. Desde ahí el precio perdió las medias y terminó buscando apoyo en la zona de demanda cerca de 888.50, que está sombreada abajo. Esa área funcionó como soporte y desde ahí comenzó un rebote que ahora está llevando al precio nuevamente hacia 900–901. En este movimiento el mercado ya recuperó la EMA 20 (naranja) y está probando la zona donde pasan la EMA 50 (azul) y la EMA 100 (negra), que suelen actuar como una especie de barrera cuando el precio viene rebotando desde abajo.

El punto interesante ahora está justo ahí. Si el precio logra sostenerse sobre 900 y superar la zona de 907, podría abrir espacio para que el mercado vuelva a mirar el área superior de 910–912, que ya sabemos que ha funcionado como resistencia. El RSI viene subiendo hacia la zona alta, lo que muestra que el rebote tiene algo de impulso, mientras que el ADX se mantiene cerca de 25, señal de que el movimiento actual todavía no tiene una tendencia demasiado fuerte. Si el precio no logra romper esas medias y vuelve a girar, el mercado probablemente volvería a mirar la zona de 888.50, que por ahora sigue siendo el soporte más claro del gráfico.