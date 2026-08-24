El dólar en Colombia (USDCOP) recupera terreno al comienzo de la semana y avanza alrededor de 0,7%, después de la fuerte apreciación que había acumulado el peso colombiano durante las últimas semanas. Pese al rebote de esta jornada, el tipo de cambio permanece en una zona especialmente relevante, en que los niveles actuales se encuentran cerca de mínimos no observados desde marzo de 2019.

La recuperación del dólar frente al peso ocurre además en una sesión sin publicaciones económicas relevantes en Colombia, por lo que el movimiento está dominado principalmente por factores externos.

Uno de ellos es el petróleo, particularmente importante para la moneda colombiana por el peso del sector energético dentro de las exportaciones y de la entrada de divisas al país.

La caída del petróleo limita el apoyo al peso colombiano

El crudo estadounidense retrocede más de 2% y cae por debajo de US$85 por barril, poniendo fin, al menos temporalmente, a un avance de dos semanas. Los operadores están esperando mayores detalles sobre el nuevo plan de Washington para intensificar la presión económica sobre Irán. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó que el objetivo será limitar las principales fuentes de ingresos de Teherán, aunque persisten dudas sobre cuánto espacio existe para aplicar sanciones adicionales después de décadas de restricciones.

Un punto especialmente sensible es China, el principal comprador de petróleo iraní. Una ofensiva estadounidense más agresiva contra compradores o intermediarios chinos podría elevar nuevamente la prima geopolítica del crudo, aunque también aumentaría el riesgo de consecuencias económicas más amplias.

Por ahora, sin embargo, el mercado está observando que el petróleo continúa atravesando el Estrecho de Ormuz pese a las tensiones. Reportes indicaron que cerca de 16 millones de barriles habrían cruzado la vía marítima durante una sola noche la semana pasada, reduciendo parcialmente los temores inmediatos de una interrupción severa del suministro. Para Colombia, un petróleo más débil supone un contrapeso frente a la fortaleza que había mostrado recientemente el peso.

La deuda estadounidense sigue debilitando el atractivo del dólar

En Estados Unidos, el mercado continúa evaluando el fuerte movimiento de los rendimientos del Tesoro y las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda pública. Bessent presentó una estrategia de recompra de deuda que ha denominado “Treasury twist”, mediante la cual el gobierno buscaría recomprar bonos de vencimientos más largos con el objetivo de influir sobre la curva y controlar los costos de financiación.

La iniciativa ha incrementado la volatilidad en el mercado de renta fija y, al mismo tiempo, ha generado cuestionamientos sobre la creciente carga fiscal estadounidense. Aunque los rendimientos han repuntado con fuerza, el dólar no ha recibido el respaldo habitual, señal de que los inversionistas también están incorporando una mayor prima de riesgo fiscal.

PCE y Jackson Hole, los próximos catalizadores para el dólar

El próximo gran catalizador será el PCE de julio, la medida de inflación seguida de cerca por la Reserva Federal. Posteriormente, el mercado buscará nuevas pistas sobre la política monetaria en el simposio de Jackson Hole, especialmente en las declaraciones del presidente de la Fed, Kevin Warsh.

Análisis técnico del dólar en Colombia

En el gráfico de 5 minutos, el dólar intenta prolongar el rebote desde la zona de 3.050 - 3.060 y cotiza alrededor de $3.072, prácticamente enfrentando la media móvil de 200 periodos, situada cerca de $3.074. Esta referencia funciona como primera barrera para la recuperación. Una ruptura sostenida podría abrir espacio hacia $3.084, seguida por $3.106 y $3.120.

El RSI está mostrando recuperación del momentum comprador sin entrar todavía en sobrecompra. Por debajo, la zona de $3.064 aparece como primer soporte, perderla volvería a exponer $3.038, mientras que una extensión de la presión bajista podría dirigir nuevamente la atención hacia el área de $3.000. Por ahora, el rebote intradía mejora el sesgo de muy corto plazo, pero todavía necesita superar 3.074- 3.084 para consolidar una recuperación más amplia.

Evolución intradía del dólar en Colombia y principales niveles técnicos. Fuente: xStation5.