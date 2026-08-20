Dólar hoy Colombia: el dólar corrige al alza mientras el mercado digiere recompras de bonos y Fed

El dólar en Colombia (USDCOP) muestra una recuperación durante la sesión y avanza cerca de 0,5%, después de la fuerte caída registrada durante la jornada anterior. El movimiento aparece como una corrección dentro de un mercado que continúa condicionado principalmente por los factores externos y por los fuertes movimientos observados recientemente en los rendimientos de los bonos estadounidenses.

La jornada no cuenta con nuevos datos económicos relevantes en Colombia. En el frente internacional, el mercado sigue evaluando la decisión del Tesoro estadounidense de ampliar sus recompras de deuda de largo plazo, mientras las últimas actas de la Reserva Federal mostraron que todavía existe dentro del banco central una corriente favorable a mantener una política monetaria restrictiva.





Recompras del Tesoro estadounidense siguen condicionando al dólar

Uno de los principales factores externos continúa siendo la decisión del Tesoro de Estados Unidos de ampliar significativamente su programa de recompra de bonos de largo plazo. El organismo señaló que duplicará, como mínimo, el tamaño de las operaciones destinadas a respaldar la liquidez en títulos con vencimientos de entre 10 y 30 años. La medida llegó después del fuerte aumento registrado por los rendimientos de largo plazo, que había elevado las preocupaciones sobre la liquidez y estabilidad del mercado de deuda.

La iniciativa busca contener parte de esas presiones y mejorar el funcionamiento del mercado. Una reducción de los rendimientos estadounidenses puede disminuir el atractivo relativo del dólar frente a otras monedas, aunque el efecto compite con otras señales provenientes de la política monetaria. Precisamente esa combinación ayuda a explicar por qué el dólar presenta hoy una corrección frente al peso colombiano, pero sin revertir todavía de forma clara el movimiento bajista observado recientemente.

Las actas de la Fed mantienen abierta la posibilidad de tasas más altas

Las actas de la reunión de julio de la Reserva Federal mostraron que algunos responsables de política monetaria eran partidarios de elevar las tasas durante este año para evitar una nueva intensificación de las presiones inflacionarias. El documento mantiene vivo el debate sobre la trayectoria de las tasas de interés en Estados Unidos. Aunque las cifras económicas posteriores han mostrado señales más moderadas, dentro de la Fed continúa existiendo preocupación por la posibilidad de que la inflación vuelva a fortalecerse.

El escenario internacional también sigue condicionado por la situación en Oriente Medio. Estados Unidos e Irán permanecen sin alcanzar un acuerdo, manteniendo la atención sobre los precios de la energía y su posible impacto sobre la inflación. Para el tipo de cambio en Colombia, esto genera fuerzas contrapuestas, dado que una caída de los rendimientos estadounidenses puede presionar al dólar, mientras un escenario de tasas más elevadas o mayores riesgos inflacionarios puede entregarle nuevamente soporte.

Colombia declara emergencia económica tras el terremoto

En el frente local, el Gobierno decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica como respuesta al terremoto registrado el pasado 10 de agosto. La medida permite al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley destinados específicamente a atender las consecuencias del evento y evitar que sus efectos se amplíen. Las acciones podrán concentrarse en áreas como vivienda, infraestructura, servicios públicos, actividad económica y recuperación de los territorios afectados.

La emergencia abarca 15 departamentos y 471 municipios, con daños registrados en viviendas, carreteras, puentes, acueductos, aeropuertos y otras edificaciones. La declaratoria abre así la posibilidad de adoptar medidas extraordinarias para acelerar la atención y recuperación de las zonas afectadas.

Análisis técnico del dólar en Colombia

En el gráfico de 5 minutos, el tipo de cambio cotiza alrededor de $3.067 después de recuperar parte de la caída reciente. El precio se encuentra nuevamente cerca de la media móvil de 50 periodos, ubicada aproximadamente en $3.063, mientras continúa claramente por debajo de la media de 200 periodos, cercana a $3.115. La zona inmediata alrededor de $3.064 funciona como primera referencia. Si el precio consigue mantenerse por encima, podría buscar nuevamente $3.084 y posteriormente $3.106. Una recuperación más amplia dejaría como siguiente resistencia la región de $3.120.

Por debajo, una nueva pérdida de la zona actual volvería a dirigir la atención hacia $3.038. Si continúa la presión bajista, la siguiente referencia visible se encuentra alrededor de $2.996. El RSI se sitúa cerca de 60 puntos, reflejando la recuperación observada durante la sesión, aunque el precio todavía permanece por debajo de su media móvil de largo plazo.