Dólar Hoy Colombia: el dólar retrocede tras datos mixtos en EE.UU. y el apoyo del petróleo al peso

El peso colombiano abre la jornada del martes con un desempeño favorable frente al dólar estadounidense, continuando la tendencia bajista del tipo de cambio que ya era visible en la sesión anterior.

Según los datos de mercado disponibles al inicio del día, el dólar estadounidense se ubica en un rango entre 3.734 y 3.743 pesos colombianos, lo que representa una caída de entre 1,5% y 1,75% frente al cierre previo de aproximadamente 3.801 pesos.

Esta corrección consolida un movimiento que el análisis técnico de la jornada anterior ya anticipaba pues, tras alcanzar resistencias en la zona de 3.840, el tipo de cambio comenzó a ceder terreno de forma ordenada, y hoy profundiza esa dinámica.

¿Por qué cae el dólar estadounidense frente al peso colombiano hoy?

El retroceso del dólar en Colombia responde a una combinación de factores.

Por un lado, el mercado cambiario local sigue respondiendo al nivel del petróleo, cuya cotización continúa siendo un ancla estructural para el peso colombiano. Como exportador neto de crudo, Colombia se beneficia cuando los precios energéticos se sostienen en rangos elevados, lo que mejora las cuentas externas del país y reduce la presión sobre el tipo de cambio.

Por otro lado, los datos macroeconómicos publicados hoy en Estados Unidos ofrecieron señales mixtas que, en conjunto, no lograron impulsar al dólar estadounidense con la fuerza suficiente para revertir la tendencia.

Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo se ubicaron en 213.000, prácticamente en línea con las expectativas del mercado (215.000) y sin cambio frente al dato anterior. Este resultado no genera desequilibrios en las expectativas de política monetaria de la Reserva Federal.

El índice de precios de exportación de enero, en cambio, sorprendió al alza con un 0,6% mensual frente a una previsión del 0,3%, aunque al igualar el dato anterior no representa una aceleración nueva.

En este contexto, el mercado interpreta que la economía estadounidense mantiene su ritmo, pero sin catalizadores que justifiquen una apreciación adicional del dólar en el corto plazo.

Volatilidad elevada

A pesar del fortalecimiento reciente del peso colombiano, los datos de volatilidad llaman a la cautela.

La volatilidad semanal del tipo de cambio se sitúa en torno al 15,5%–16,4%, por encima de la volatilidad anual del 14,4%. Esto indica que el mercado cambiario colombiano atraviesa una fase de mayor inestabilidad que su promedio histórico reciente, lo cual puede amplificar tanto los movimientos a la baja como eventuales rebotes al alza del dólar estadounidense.

En términos interanuales, el dólar acumula una caída cercana al 7,9% frente al peso colombiano, lo que refleja que la tendencia de mediano plazo ha favorecido a la moneda local.

Sin embargo, esta tendencia no es lineal, y la volatilidad actual advierte que las condiciones pueden cambiar con rapidez ante nuevos datos o eventos geopolíticos.

Dato clave de Colombia

El evento más relevante de la agenda económica local para esta jornada es la publicación del Índice de Precios al Productor (PPI) interanual de febrero, prevista para las 16:00 (GMT -3).

La proyección del mercado apunta a un dato de 1,1%, lo que representaría un giro significativo frente al -1,98% registrado en el mes anterior.

Si el resultado confirma esa recuperación, podría interpretarse como una señal de que las presiones inflacionarias en la cadena productiva comienzan a normalizarse, un factor que el Banco de la República seguirá de cerca en su evaluación de política monetaria.

Un dato en línea o por encima de lo esperado podría generar reacciones puntuales en el tipo de cambio durante la tarde.

PPI interanual de Colombia. Fuente: Trading Economics.

Análisis técnico

USDCOP (M5)

Fuente: xStation

Para el USDCOP, primero se ve una caída del precio hasta la zona cercana a 3.755, donde aparecieron compradores que cambiaron el ritmo del mercado.

Desde ahí el dólar comenzó a subir con fuerza, formando un movimiento alcista bastante claro que lo llevó nuevamente hacia 3.785–3.790.

Durante esa subida la EMA 9 (azul) cruzó por encima de la EMA 21 (naranja), una señal típica de que el impulso de corto plazo pasó a ser alcista.

En las últimas velas el precio dejó de subir con tanta fuerza y empezó a moverse de forma más lateral cerca de 3.785, lo que suele significar que el mercado está tomando una pausa después del impulso.

Mientras el precio se mantenga sobre la zona de 3.780, el escenario sigue siendo relativamente positivo y podría intentar nuevamente acercarse a 3.790 o incluso romper ese nivel.

Pero si pierde con claridad 3.778–3.780, es posible que el dólar haga una pequeña corrección hacia 3.770–3.765 antes de decidir su próximo movimiento.