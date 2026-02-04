Dólar hoy Colombia: el tipo de cambio rebota mientras el mercado asimila la agenda Petro-Trump y espera las minutas del BanRep

El próximo foco es monetario: este miércoles se publican las minutas del Banco de la República tras el alza de 100 pb a 10,25% ; en técnico, 3.656 es soporte y 3.675 el techo inmediato.

Tras la reunión Petro–Trump , el mercado monitorea señales en seguridad/antidrogas , la frontera con Venezuela y el bloque de energía y comercio .

El dólar en Colombia cerró con un avance cercano a 0,4% en torno a 3.660 , impulsado más por un dólar global firme que por un catalizador doméstico puntual.

El dólar en Colombia cerró la jornada con un avance cercano a 0,4%, moviéndose en torno a la zona de 3.660 por dólar, en una sesión donde el impulso vino más desde afuera que desde un catalizador doméstico puntual. El tono del mercado estuvo marcado por un dólar global algo más firme, en medio de lecturas mixtas en Estados Unidos y el reacomodo de expectativas de tasas, mientras los inversionistas siguen con atención el frente político y de riesgo país en la región.

Lo local tras Washington

En lo local, el foco pasó por los detalles que empezaron a decantarse tras la reunión Petro–Trump en Washington. El eje más sensible fue seguridad y lucha antidrogas, con Petro enfatizando decomisos recientes y la agenda de extradiciones, además de plantear que parte de los grandes nodos del narcotráfico operan fuera del país. A esto se sumó el componente regional, con la frontera con Venezuela como un punto crítico, tanto por la dinámica de economías ilegales como por la coordinación operativa que se busca para golpear estructuras armadas, un mensaje que el mercado suele leer como relevante porque incide en riesgo político y en la percepción de gobernabilidad.

El segundo bloque fue energía y comercio. Petro dejó abierta la puerta a reactivar intercambios de crudo y gas con Venezuela vía Ecopetrol, en un contexto donde Colombia ha venido aumentando su dependencia de importaciones de gas, y volvió a poner sobre la mesa la idea de destrabar sanciones para facilitar ese canal.

En paralelo, el comercio bilateral con Estados Unidos sigue siendo el gran ancla macro, con un intercambio cercano a US$28.355 millones y una brecha que se ubicaría alrededor de -US$480,2 millones hasta noviembre de 2025, uno de los déficits más acotados en casi una década. Del lado exportador, las ventas a EE.UU. acumulan cerca de US$13.948 millones entre enero y noviembre, con un avance de 3% anual, un dato importante porque ayuda a explicar por qué, incluso con ruido político, el vínculo económico tiende a mantenerse operativo.

Minutas del Banco de la República

El próximo catalizador inmediato será monetario. Este miércoles a las 19:00 (GMT -3), 17:00 en Colombia, se publican las minutas de la última reunión del Banco de la República, cuando la autoridad sorprendió con un alza de 100 puntos base hasta 10,25% y una votación dividida.

El mercado buscará señales sobre cuánto pesó el desanclaje de expectativas de inflación, el rol del salario mínimo en el sesgo de la Junta y, sobre todo, si el mensaje es de mantener una postura restrictiva por más tiempo o de abrir espacio a un sendero menos agresivo hacia adelante.

Análisis técnico del tipo de cambio

En lo técnico, el USDCOP rebotó desde la zona de 3.615 y consolidó un tramo de recuperación hacia 3.660, pero todavía enfrenta un techo cercano a 3.675, nivel que ha funcionado como pivote de corto plazo.

Mientras sostenga 3.656 como soporte, el sesgo favorece intentos de extensión hacia 3.710, y más arriba 3.741. Si vuelve a fallar bajo 3.675 y pierde 3.656, el mercado podría reabrir el rango hacia 3.615, donde se vio demanda en el último tramo de caída.

Fuente: xStation5.

