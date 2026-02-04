Resumen diario de mercados: Nasdaq retrocede a mínimos de dos meses, dólar gana impulso y cripto en rojo profundo (04.02.2026)

- El mercado global muestra aversión al riesgo: sectores tecnológicos y cripto en retroceso, dólar al alza y commodities mixtos. Estrategia defensiva recomendada, privilegiando el valor de los activosy cobertura en divisas frente a la volatilidad.
Tras un comienzo irregular, Wall Street volvió a sufrir una fuerte corrección, liderada por el sector tecnológico. Los futuros de los principales índices estadounidenses se encuentran en números rojos, siendo el Nasdaq (US100: -2,3%) y el Russell 2000 (US2000: -1,9%) los que más sufrieron. El S&P 500 (US500: -1%) muestra pérdidas más leves, mientras que el Dow Jones (US30: -0,1%), con un fuerte componente de valor, es el que mejor aguanta.
El retroceso tecnológico se disparó tras la guía de ingresos de AMD (-16%) para el primer trimestre, que decepcionó a los mercados pese a un sólido cuarto trimestre. La compañía reportó $10,27 mil millones en ingresos Q4, por encima del consenso, pero proyecta aproximadamente $9,8 mil millones para Q1, técnicamente sobre estimaciones, pero insuficiente para una narrativa de crecimiento impulsada por IA.
Alphabet y Amazon retroceden 2,7% y 2,6%, respectivamente, previo a sus llamados de resultados.
En el plano macroeconómico, datos privados de ADP muestran que el empleo estadounidense aumentó solo 22 mil puestos en enero frente a las expectativas de 45 mil, con diciembre revisado a 37 mil. Las ganancias se concentraron en educación y salud; sin estos sectores, el informe habría sido negativo.
En geopolítica, Donald Trump sostuvo una “llamada extensa” con Xi Jinping sobre comercio, Ucrania y tensiones en Irán y Taiwán. Confirmó su visita a Beijing en abril y las compras chinas de soja. La conversación ocurre tras un diálogo de Xi con Putin, subrayando una coordinación geopolítica creciente y la fragilidad del actual armisticio comercial.
Los índices europeos se mantuvieron en general al alza: Suiza (SUI20: +0,95%), Reino Unido (UK100: +0,9%), Francia (FRA40: +0,85%), Polonia (W20: +0,7%) y España (SPA35: +0,6%) se encuentran en verde. Alemania (DE40: -0,7%) y Países Bajos (NED25: -0,6%) se quedan atrás.
El dólar se fortalece en las divisas del G10 y las principales monedas de mercados emergentes (USDIDX: +0,3%), mientras que las divisas de las antípodas se quedan atrás (AUDUSD: -0,5%, NZDUSD: -0,8%). El EURUSD cae un 0,1% hasta 1,18.
El oro cae un 0,5% hasta los 4.920 dólares, la plata sube un 0,5% hasta los 86 dólares. El crudo Brent y el WTI extienden sus ganancias (~1,5%), el NATGAS sube un 2% por segundo día consecutivo.
Se intensifica la venta de criptomonedas: Bitcoin -2,3% a $ 74.000, Ethereum -3,2% a $ 2.164.
