Dólar hoy Colombia: Sube a su nivel más alto desde marzo

El dólar extiende su repunte y cotiza cerca de 3.811, acumulando una variación mensual cercana al 4,38% y alcanzando niveles no vistos desde finales de 2024. El avance del USDCOP sigue explicado por factores externos; inflación persistente en Estados Unidos, expectativas de tasas altas por más tiempo y mayor demanda por dólar frente a las principales divisas del G10.

Inflación en EE.UU.

El mercado volvió a ajustar sus expectativas después de una nueva señal de presión inflacionaria en Estados Unidos. Ayer, el IPC anual subió a 3,8%, por encima de lo esperado y cada vez más lejos de la meta del 2% de la Reserva Federal. Hoy, el IPP confirmó la misma tendencia, la inflación al productor repuntó a 6% anual, frente al 4,9% previsto por el mercado.





Fuente: xStation5

La combinación de IPC e IPP más altos refuerza la tesis de una Reserva Federal (Fed) restrictiva durante más tiempo. Esto impacta a las monedas emergentes, debido a un dólar más fuerte, tasas estadounidenses más elevadas y menor apetito por riesgo. En ese escenario, el peso colombiano pierde espacio de recuperación, aún con un petróleo estable.

Confianza del consumidor en Colombia se deteriora

En el frente local, el Índice de Confianza del Consumidor registró un balance de 13,7%, una caída de 5,6 puntos porcentuales frente al 19,3% de marzo de 2026. El deterioro respondió a una baja de 6,4 puntos en el Índice de Expectativas del Consumidor y de 4,2 puntos en el Índice de Condiciones Económicas.

Este deterioro agrega presión al panorama interno porque sugiere menor optimismo de los hogares justo cuando el tipo de cambio vuelve a subir. Si la inflación externa y el dólar alto se trasladan a precios locales, el Banco de la República podría enfrentar un margen más limitado para flexibilizar su postura monetaria.

Respecto al análisis técnico, el USDCOP mantiene una estructura alcista tras superar 3.773 y acercarse a la SMA de 200 días, ubicada cerca de 3.819. Una ruptura clara de esa zona abriría espacio hacia 3.844 y luego 3.923; mientras que una caída bajo 3.773 enfriaría el impulso y devolvería el foco al soporte de los 3.676.



Fuente: xStation5