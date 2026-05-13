La Inflación PPI de EE.UU. Se Dispara Hasta 6%

La lectura de abril mostró el aumento más fuerte en los precios al productor desde 2022. El incremento se debe, naturalmente, en gran medida al alza en los precios de los combustibles. Dicho esto, la medida subyacente, que excluye alimentos y energía, también mostró una aceleración significativa, subiendo hasta 5,2%.

Figura 1: Inflación IPC & PPI en EE.UU. (2018 - 2026)



Fuente: XTB Research, 13.05.2026

Todas las lecturas representaron una importante sorpresa alcista, ubicándose considerablemente por encima de las expectativas del mercado.

Inflación PPI [YoY]: 6,0% (vs. consenso 4,8%)

Inflación PPI [MoM]: 1,4% (vs. 0,5%)

Inflación PPI Subyacente [YoY]:* 5,2% (vs. 4,3%)

Inflación PPI Subyacente [MoM]:* 1,0% (vs. 0,3%)

Inflación PPI Super-Subyacente [YoY]:** 5,2% (vs. 4,3%)

Inflación PPI Super-Subyacente [MoM]:** 1,0% (vs. 0,3%)

* Excluyendo alimentos y energía.

* Excluyendo alimentos, energía y servicios comerciales.

Un aumento mensual de 3% en las tarifas aéreas es quizás el dato más llamativo al analizar los detalles del informe. Sin embargo, algunas categorías sorprendieron a la baja, con el cuidado hospitalario subiendo aproximadamente 0,1% mensual y la gestión de portafolios cayendo 2,4%.

Figura 2: Inflación PPI en EE.UU. y Petróleo WTI (2012 - 2026)



Fuente: XTB Research, 13.05.2026

La reacción del EUR/USD fue, de manera bastante sorprendente, muy moderada, con el par prácticamente plano tras la publicación y cayendo 0,3% en la jornada, probablemente debido a la escasa o nula información positiva respecto a los acontecimientos en Medio Oriente. También se observan movimientos muy limitados en los futuros del S&P 500.

Los mercados aumentaron ligeramente sus apuestas respecto a futuras subidas de tasas por parte del FOMC. Sin embargo, un movimiento de este tipo antes de fin de año aún no es el escenario base del mercado, con aproximadamente un 40% descontado actualmente. También se observó un nuevo aumento en los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años, que subieron hasta 4,48%, niveles no vistos desde julio.

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Michał Jóźwiak

Financial Markets Analyst at XTB

michal.jozwiak@xtb.com