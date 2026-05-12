Dólar hoy Colombia: sube por inflación de EE.UU. y riesgo geopolítico

- El dólar en Colombia avanza hacia los $3.786 luego de que la inflación en EEUU alcanzara el 3,8% anual, fortaleciendo al dólar y reduciendo las expectativas de recortes rápidos de tasas por parte de la Fed.
- El petróleo se sostiene por encima de los 100 USD ante la persistente incertidumbre geopolítica, impulsando la demanda de activos refugio y limitando el impacto positivo del crudo sobre el peso colombiano.
- El par superó la zona de $3.773 y se aproxima a resistencias clave cerca de $3.820-$3.844, mientras el MACD permanece en terreno positivo y el soporte inmediato se ubica nuevamente en $3.773.
- El dólar en Colombia avanza hacia los $3.786 luego de que la inflación en EEUU alcanzara el 3,8% anual, fortaleciendo al dólar y reduciendo las expectativas de recortes rápidos de tasas por parte de la Fed.
- El petróleo se sostiene por encima de los 100 USD ante la persistente incertidumbre geopolítica, impulsando la demanda de activos refugio y limitando el impacto positivo del crudo sobre el peso colombiano.
- El par superó la zona de $3.773 y se aproxima a resistencias clave cerca de $3.820-$3.844, mientras el MACD permanece en terreno positivo y el soporte inmediato se ubica nuevamente en $3.773.
El dólar en Colombia avanza hacia la zona de $3.786, presionado por un dato de inflación en Estados Unidos por encima de lo esperado y por la persistente incertidumbre en Medio Oriente. El USDCOP mantiene sesgo alcista mientras el petróleo sigue firme y el dólar recupera demanda como activo refugio frente a monedas emergentes.
Inflación de EE.UU.
El catalizador principal de la jornada fue la inflación de Estados Unidos, que se ubicó en 3,8% anual, su nivel más alto desde mayo de 2023 y por encima de las previsiones del mercado. La energía sigue explicando buena parte de las presiones, pero el avance en servicios abre dudas sobre un posible traslado del shock energético hacia otros componentes. Aunque los ingresos reales registraron un saldo negativo por primera vez desde 2023, lo que podría enfriar el consumo en los próximos meses, el dato fortalece al dólar al reducir las expectativas de recortes rápidos por parte de la Fed.
Fuente: xStation5
Petróleo sobre US$100
Las divisas emergentes continúan bajo presión en un entorno donde la guerra en Oriente Medio no muestra señales claras de resolución. El aumento de la prima de riesgo ha impulsado al petróleo y generado mayor volatilidad en las tasas de interés, reforzando la demanda por dólar. Para el peso colombiano, el efecto positivo de un Brent consolidado sobre los US$100 no ha sido suficiente para compensar el deterioro del apetito por riesgo global.
Análisis técnico
Respecto al análisis técnico, el USDCOP mantiene una estructura alcista tras superar la zona de 3.773 y acercarse a 3.786. El precio opera por encima de sus medias móviles de corto plazo, con el MACD aún en terreno positivo, aunque se aproxima a la resistencia de 3.844 y a la SMA de 200 días cerca de 3.820. Mientras conserve $3.773, el sesgo favorece continuidad; bajo ese nivel, el cruce podría volver hacia 3.676.
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