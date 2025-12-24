Dólar hoy: el peso mexicano opera estable antes de Navidad, con señales de enfriamiento gradual del mercado laboral

El escenario externo , dominado por expectativas de tasas de la Fed hacia 2026, sigue siendo el principal driver para el tipo de cambio.

La tasa de desempleo se ubicó en 2,7% en noviembre , con señales de moderación gradual del mercado laboral, sin indicios de estrés abrupto.

El peso mexicano se mantiene estable en la previa de Navidad, con el USD/MXN moviéndose en rangos acotados por menor liquidez estacional.

El peso mexicano transita la previa de Navidad con un sesgo de estabilidad y rangos acotados. Durante la sesión, el USD/MXN ha oscilado entre 17,88 y 17,95, un comportamiento típico de un mercado con menor profundidad debido al período festivo.

En la práctica, el foco no está puesto en un quiebre direccional, sino en cómo el tipo de cambio administra los niveles de corto plazo mientras se define el tono del dólar global y se ordenan posiciones de cierre de mes y de año. La dinámica sugiere cautela y preferencia por consolidación, más que por apuestas agresivas en uno u otro sentido.

Mercado laboral: desempleo estable, pero con matices relevantes

En el plano macroeconómico local, México dio a conocer la tasa de desempleo de noviembre, que se ubicó en 2,7%, en línea con el consenso y apenas por encima del 2,6% registrado en el mismo mes del año pasado. A primera vista, el dato confirma un mercado laboral todavía sólido.

Sin embargo, el detalle aporta una lectura más fina. El número de desempleados aumentó a 1,64 millones, lo que implica un alza de 11 mil personas interanual, mientras que los ocupados cayeron a 59,84 millones, una disminución de 163 mil frente al año anterior. A esto se suma una baja en la tasa de participación laboral, que retrocedió a 59%, un punto porcentual menos que hace un año.

Este conjunto de cifras no apunta a un escenario de estrés, pero sí sugiere una moderación gradual del mercado laboral, consistente con una economía que empieza a enfriarse en el margen tras un período prolongado de tasas reales elevadas. Para el mercado, este tipo de ajuste suele ser más compatible con un aterrizaje suave que con un deterioro abrupto de la actividad.

El dólar global sigue marcando el ritmo

El escenario externo continúa siendo el principal determinante del comportamiento del tipo de cambio. El mercado sigue apostando a que la Reserva Federal aún tendría espacio para recortar tasas en 2026, incluso después de algunos datos de actividad en Estados Unidos que han mostrado mayor firmeza de lo esperado.

En este contexto, el precio del dinero sigue siendo la variable central para los cruces de FX, incluido el peso mexicano. Con una liquidez estacionalmente baja, cualquier ajuste en expectativas de tasas o episodios puntuales de aversión al riesgo tienden a amplificarse. No obstante, por ahora, esa sensibilidad se traduce más en consolidación dentro de rangos que en el inicio de una tendencia definida.

Análisis técnico USD/MXN (M30): consolidación dentro de un canal bajista

Desde el punto de vista técnico, el USD/MXN permanece ordenado dentro de un canal bajista, con el precio intentando estabilizarse en torno a la zona de 17,90.

Soporte inmediato: 17,88–17,87 , con una referencia técnica relevante cerca de 17,872 .

Resistencias: 17,93 en el corto plazo y luego 18,05 como nivel más significativo.

Las medias móviles muestran fricción: el precio se mueve cerca de la SMA 50 (~17,91), pero se mantiene por debajo de la SMA 200 (~17,97). Esta configuración sugiere que los movimientos al alza responden más a rebotes técnicos que a un giro limpio de tendencia. Por su parte, el RSI repunta hacia la zona media, una señal compatible con pausa y recomposición de momentum, más que con una ruptura confirmada.

Un cierre de año dominado por la cautela

El peso mexicano cierra el año en un entorno de estabilidad relativa, con fundamentos locales que apuntan a una desaceleración gradual y un tipo de cambio que sigue respondiendo, principalmente, a factores externos. Mientras no aparezcan catalizadores de mayor peso, ya sea desde la Fed o desde el frente global, el escenario más probable para el USD/MXN sigue siendo de rangos acotados y movimientos tácticos en la antesala del cierre de año.

