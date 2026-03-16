Dólar Hoy en Chile: cae hacia los $900 ante debilidad global del dólar y repunte del cobre

El dólar en Chile inicia la jornada de este lunes 16 de marzo con un retroceso, en un contexto de debilitamiento global de la divisa estadounidense y una menor presión inmediata desde el frente geopolítico. El tipo de cambio se mueve a la baja mientras los mercados comienzan a centrar su atención en una semana que estará marcada por decisiones clave de bancos centrales.

En el plano internacional, si bien la tensión en Oriente Medio continúa presente, no se ha observado una nueva escalada significativa del conflicto en los últimos días. Estados Unidos estaría evaluando la conformación de una coalición internacional para reabrir el estrecho de Ormuz, además de considerar operaciones estratégicas como la posible toma de la isla iraní de Kharg, un punto relevante para las exportaciones de petróleo del país.

Riesgo geopolítico se mantiene, pero sin shock energético inmediato

A pesar de estas tensiones, el mercado ha comenzado a moderar parte de la prima de riesgo geopolítico. Los ataques recientes han permanecido relativamente acotados y no han provocado daños graves en infraestructura energética crítica. Este escenario ha reducido los temores de un choque de oferta energético de gran magnitud y ha llevado a los inversionistas a interpretar el conflicto más como un riesgo de disrupción temporal en los flujos de petróleo, que como una interrupción estructural del suministro global. En consecuencia, el dólar ha perdido parte del impulso alcista que mostró durante las últimas semanas, permitiendo cierta recuperación de las monedas emergentes, entre ellas el peso chileno.

Repunte del cobre apoya al peso chileno

En el frente de materias primas, el cobre registra un ligero repunte de 0,93%, impulsado por datos de producción industrial en China mejores de lo esperado, lo que ha mejorado las perspectivas para la demanda del principal metal de exportación de Chile. Dado el estrecho vínculo entre el precio del cobre y el comportamiento del peso chileno, este movimiento ha entregado soporte adicional a la moneda local y ha contribuido al retroceso del dólar durante la apertura de la sesión.

Mercados atentos a la decisión de tasas de la Reserva Federal

La atención de los inversionistas también estará centrada en la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal, programada para este miércoles. El mercado espera ampliamente que el banco central estadounidense mantenga su tasa de referencia en 3,75%, en un contexto donde la inflación continúa moderándose gradualmente, pero donde aún persisten incertidumbres relacionadas con el crecimiento global, la evolución del mercado laboral y las tensiones geopolíticas. Cualquier señal sobre el ritmo futuro de recortes de tasas podría generar movimientos relevantes en el dólar a nivel global y, por extensión, en el tipo de cambio en economías emergentes.

Chile también publicará datos clave de crecimiento

Ese mismo miércoles se conocerán importantes indicadores macroeconómicos en Chile, que permitirán evaluar el desempeño reciente de la economía. Entre ellos destaca el balance de cuenta corriente del cuarto trimestre, que se proyecta en torno a -US$1.500 millones, mejorando respecto al déficit previo de -US$4.600 millones.

Asimismo, se publicarán las cifras de crecimiento del PIB del cuarto trimestre, para las cuales el mercado anticipa una expansión de 0,3% trimestral, tras la contracción de -0,1% registrada anteriormente. En términos interanuales, el crecimiento económico se proyecta en 1,7%, levemente por encima del 1,6% previo.

Análisis técnico

USDCLP (M15)

Fuente: xStation.

En gráfico de 15 minutos el precio del USDCLP mantiene una estructura alcista en el corto plazo, con las EMA 20 (naranja), EMA 50 (azul) y EMA 100 (negra) ordenadas al alza, lo que suele respaldar el sesgo positivo. Sin embargo, el movimiento reciente muestra una corrección desde la zona alta cercana a 918, donde aparece una zona de oferta, y ahora el precio vuelve a apoyarse cerca de 910.8, nivel que está actuando como soporte inmediato y coincide bastante con la EMA 50.

Si ese nivel logra sostenerse, el mercado podría intentar estabilizarse y volver a mirar hacia la zona de 915–918, donde está marcada la resistencia más clara. En cambio, si el precio pierde 910, no sería extraño ver una corrección algo más profunda hacia el área de 900, donde aparece la zona de demanda marcada en el gráfico y donde también pasa la EMA 100. El RSI está en zona media-baja y el ADX moderado, lo que sugiere que el mercado podría estar más en fase de pausa o ajuste antes de definir el próximo movimiento.