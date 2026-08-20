Dólar hoy en Chile: cobre pierde fuerza tras alivio en inventarios y empuja al dólar sobre $925

El dólar en Chile (USDCLP) abre la jornada cerca de los $925 por dólar, registrando un avance aproximado de 0,6%. El movimiento parece responder más a un debilitamiento específico del peso chileno que a una fortaleza generalizada de la moneda estadounidense.

El principal factor detrás de esta presión es el retroceso del cobre, que cae cerca de 0,9% en Londres después de las fuertes alzas acumuladas durante las últimas semanas. Al mismo tiempo, el dólar global permanece relativamente estable, reforzando la lectura de que el movimiento del tipo de cambio está siendo explicado en mayor medida por factores vinculados al cobre y a los activos chilenos.

Caída del cobre reduce el respaldo para el peso chileno

El cobre pierde impulso después de que ingresaran más de 20.000 toneladas a las bodegas de la London Metal Exchange, relajando parte de la fuerte escasez que había llevado al metal hacia máximos históricos. El aumento de inventarios también provocó una reducción significativa de la prima por entrega inmediata, disminuyendo temporalmente la percepción de urgencia por conseguir metal físico. Después del rally reciente, esta menor tensión sobre la oferta ha favorecido una toma de utilidades y una corrección del precio.

Un cobre más débil reduce uno de los principales respaldos que había tenido la moneda local durante las últimas semanas, aumentando la presión sobre el tipo de cambio. Mientras el cobre continúe corrigiendo y el dólar internacional permanezca relativamente estable, el comportamiento de la paridad podría seguir dependiendo principalmente de la evolución del metal.

Estados Unidos entrega señales mixtas para el dólar

La ampliación del programa de recompras de bonos del Tesoro estadounidense busca mejorar la liquidez del mercado y contener los rendimientos de largo plazo. En principio, una caída de las tasas largas debería limitar la fortaleza del dólar. Sin embargo, el mercado también está evaluando cuánto puede durar este efecto sin una mejora de las cuentas fiscales estadounidenses.

A esto se sumaron las actas de la Reserva Federal, que mostraron que varios miembros estaban dispuestos a subir las tasas y que muchos participantes consideran que podría ser necesario un ajuste adicional si la inflación no continúa moderándose. Esto evita que los inversionistas descarten completamente un escenario de política monetaria más restrictiva y entrega cierto soporte al dólar, compensando parcialmente el efecto de las recompras del Tesoro.

Análisis técnico del dólar en Chile

Fuente:Xstation5

En el gráfico de 15 minutos, el tipo de cambio mantiene una recuperación desde la zona cercana a $912, después de superar las medias móviles y extender el movimiento hasta aproximadamente $925.

El precio se encuentra actualmente alrededor de una primera zona de resistencia próxima a 924,65 - 925. Una consolidación por encima de esta región podría abrir espacio hacia $929,90, mientras que una extensión adicional dejaría como referencia superior la zona de $935. Por debajo, el primer soporte relevante aparece alrededor de $918,60, seguido por $915,90. La media móvil de 50 periodos se ubica cerca de $921, mientras que la de 200 periodos permanece alrededor de $915, reforzando estas zonas como referencias de corto plazo.

El RSI se mantiene cerca de 61 puntos y el MACD vuelve a terreno positivo, mostrando una recuperación del momentum después de la corrección anterior. Mientras el precio se mantenga sobre la zona de 918 - 916, la estructura reciente continúa favoreciendo una presión hacia los niveles superiores del rango.