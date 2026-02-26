Dólar hoy en Chile: el billete verde salta a $864 impulsado por el empleo en EE. UU. mientras Wall Street recalibra las expectativas

En el exterior, datos laborales mejores a lo previsto y menos apuestas de recortes de la Fed fortalecieron al dólar; la probabilidad de un recorte en junio bajó a 50% y el tercer recorte se desvaneció.

El cobre cayó cerca de -0,7% por toma de utilidades, dudas de demanda en China post feriado y aumento de inventarios en Shanghái, Londres y Nueva York.

El dólar en Chile abrió estable cerca de 856, pero rebotó al final y cerró alrededor de 864 (+0,8%) por reacomodo de flujos y mayor demanda de dólar.

El dólar en Chile abrió estable en torno a 856, pero hacia el cierre mostró un rebote relevante: avanzó cerca de +0,8% y terminó la jornada alrededor de 864. En una sesión sin catalizadores domésticos, el movimiento reflejó principalmente un reacomodo de flujos y un mayor apetito por dólar hacia el final del día, más que un cambio en fundamentos locales de corto plazo.

En este contexto, el impulso se entiende más como un ajuste de posicionamiento y demanda puntual por dólares que como una señal definitiva sobre un nuevo equilibrio del tipo de cambio.

Factores locales

En el plano interno, el cobre tampoco ayudó a contener el avance del tipo de cambio, el metal operó con sesgo bajista y cayó cerca de -0,7%, en un contexto de toma de utilidades y dudas sobre la demanda en China tras el feriado del Año Nuevo Lunar.

La compra física siguió moderada, con importadores postergando adquisiciones por niveles de precio elevados y fabricantes retomando actividad de forma gradual, mientras el aumento de inventarios en Shanghái y también en plazas como Londres y Nueva York añadió presión de corto plazo sobre el precio.

El hecho deja al mercado local con menos soporte externo desde el cobre, lo que puede facilitar episodios de rebote del dólar cuando aparecen flujos de demanda por divisa.

Contexto internacional

A nivel externo, el fortalecimiento del dólar se explicó por un mercado que sigue esperando nuevos catalizadores, con algo menos de tensión inmediata por las políticas comerciales de Donald Trump, aunque la incertidumbre persiste y se suma cautela por las conversaciones EE.UU.–Irán.

Además, las solicitudes de subsidio por desempleo (iniciales y continuas) resultaron mejores que lo previsto, reforzando la percepción de un mercado laboral estadounidense estable. En paralelo, los mercados monetarios recortaron apuestas de recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed): la probabilidad de un recorte de 25 pb para junio cayó a torno a 50% y la expectativa de un tercer recorte hacia fin de año prácticamente se desvaneció.

En conjunto, este mix suele favorecer un dólar global más firme, elevando el piso para el tipo de cambio dólar-peso chileno cuando el mercado local no cuenta con catalizadores internos que lo contrapesen.

Análisis técnico del dólar en Chile

En el gráfico M15, USDCLP consolida el rebote y se ubica cerca de 865, con una estructura que mejora al recuperar y sostenerse sobre la zona de SMA200 y también sobre SMA50, lo que eleva el sesgo de corto plazo. Las resistencias inmediatas aparecen en 868,8–870,4. Una ruptura con continuidad podría abrir espacio hacia 885,6, mientras que por abajo los soportes más cercanos se ven en 859,9 y 855,8, con 851,8 como piso clave del rango.

El RSI ronda 69, señalando momentum fuerte y cercanía a sobrecompra, lo que sugiere que el impulso alcista podría enfrentar pausas o retrocesos técnicos si no aparece un nuevo catalizador.

Fuente: xStation5.