Dólar hoy en Chile: el Imacec sorprende con un alza de 1,7% pero el castigo al cobre frena ligeramente la apreciación del peso

La corrección del cobre (más de -3% ) reduce el margen para que el peso chileno capitalice buenas noticias internas y el avance del tipo de cambio choca con resistencias técnicas.

El Imacec de diciembre de 2025 mejora el piso de actividad ( +1,7% interanual ), impulsado por comercio y servicios , pero la minería vuelve a restar ( -8,1% ).

El dólar en Chile opera con volatilidad mientras el mercado asimila la nominación de Kevin Warsh en la Reserva Federal , interpretada como más hawkish .

El dólar en Chile inicia la jornada con volatilidad, en un equilibrio incómodo entre un impulso macro local algo mejor de lo esperado y un telón de fondo externo que sigue moviendo la aguja.

Escenario internacional

Por el lado internacional, el mercado continúa digiriendo la nominación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal, un nombramiento que se interpreta como más hawkish que alternativas previas, no elimina el escenario de recortes (el mercado todavía descuenta uno en junio y otro hacia fin de año), pero sí eleva el umbral para una relajación rápida y tiende a respaldar al dólar cuando el ánimo se vuelve defensivo.

Este giro ocurre tras un enero en que el billete verde acumuló una caída de -3,28% (su peor desempeño mensual desde diciembre de 2023), arrastrado por la narrativa de “sell America”, tensiones geopolíticas y cambios en la agenda arancelaria; por eso, cualquier rebote del USD en este punto suele tener un componente de recomposición de posiciones de fin de mes.

Señal doméstica

Imacec de diciembre de 2025. Fuente: Banco Central de Chile.

En el frente local, el dato clave fue el Imacec de diciembre de 2025, que creció 1,7% interanual, acelerando desde 1,2% en noviembre y reforzando la idea de un cierre de año más firme de lo que el mercado venía internalizando.

En términos desestacionalizados, la actividad avanzó 0,6% respecto del mes previo y 1,3% en doce meses, con comercio (+6,6%) y servicios (+2,2%), lo que sugiere una demanda interna más resiliente y un tono de actividad no minera más constructivo (Imacec no minero +3,0%).

El contrapunto, sin embargo, vuelve a ser el mismo, la minería cayó -8,1%, y la producción de bienes retrocedió -0,9%, dejando al peso chileno sin el combustible externo que normalmente entrega el complejo minero cuando acompaña el precio del cobre.

Cobre

Ese punto se acentuó con la corrección del cobre. Los futuros del metal cayeron más de 3%, revirtiendo parte del rally previo en un movimiento asociado a toma de ganancias generalizada en metales (tras máximos recientes) y a una reevaluación del componente especulativo que había inflado el repunte, apoyado en la narrativa de demanda estructural de largo plazo y restricciones de oferta por años de menor inversión.

Cuando el cobre corrige con fuerza, se estrecha el margen para que el peso chileno capitalice buenas noticias internas, porque el mercado vuelve a poner el foco en términos de intercambio y en el flujo de divisas ligado a exportaciones.

Lectura técnica del dólar en Chile

En el plano técnico (M30), el tipo de cambio muestra un rebote desde la zona de 851,9, pero el movimiento aún luce más correctivo que tendencial mientras el precio se mantenga bajo resistencias.

El cruce opera cerca de 866, sobre la SMA 50, lo que sostiene el corto plazo, pero bajo la SMA 200, que sigue actuando como techo de tendencia. En este contexto, el mercado mira la franja 870–876 como primera zona de oferta. Si logra consolidar por arriba, el siguiente objetivo técnico aparece hacia 883.

Por el lado inferior, 860 vuelve a ser el pivote inmediato y luego 857–858, con 851,9 como soporte clave. perder ese nivel reabriría presión bajista con extensiones hacia la zona media de 840s.

Fuente: xStation5.

