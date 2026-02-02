Conclusiones clave Los mercados arrancan la semana con caídas generalizadas.

El oro, la plata, el gas natural y el petróleo retroceden.

Hoy se darán a conocer los resultados trimestrales de Palantir y NXP Semiconductors.

Los mercados comienzan la semana bursátil con importantes retrocesos. Las caídas se extienden de forma generalizada en el oro, plata, gas natural y barril de petróleo. Las bolsas también se ven afectadas por las bajadas. En las próximas horas, la atención se centrará, entre otros, en los datos de ventas minoristas alemanas de diciembre, las lecturas finales del PMI global de la industria de enero, el PMI manufacturero ISM de Estados Unidos, los discursos de representantes de los bancos centrales —Breeden del Banco de Inglaterra y Bostic de la Reserva Federal—, así como el anuncio del plan de refinanciación de la deuda estadounidense y los resultados de Palantir y NXP Semiconductors. Calendario económico del día Fuente : Plataforma de XTB Calendario de resultados corporativos Fuente: XTB

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.