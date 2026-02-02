Leer más
04:41 · 2 de febrero de 2026

Calendario económico: Palantir presenta hoy sus resultados trimestrales

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • Los mercados arrancan la semana con caídas generalizadas.
  • El oro, la plata, el gas natural y el petróleo retroceden.
  • Hoy se darán a conocer los resultados trimestrales de Palantir y NXP Semiconductors.

Los mercados comienzan la semana bursátil con importantes retrocesos. Las caídas se extienden de forma generalizada en el oro, plata, gas natural y barril de petróleo. Las bolsas también se ven afectadas por las bajadas.

En las próximas horas, la atención se centrará, entre otros, en los datos de ventas minoristas alemanas de diciembre, las lecturas finales del PMI global de la industria de enero, el PMI manufacturero ISM de Estados Unidos, los discursos de representantes de los bancos centrales —Breeden del Banco de Inglaterra y Bostic de la Reserva Federal—, así como el anuncio del plan de refinanciación de la deuda estadounidense y los resultados de Palantir y NXP Semiconductors.

Calendario económico del día

Calendario econÃ³mico
 

Fuente : Plataforma de XTB

Calendario de resultados corporativos

Calendario de presentaciÃ³n de resultados
 

Fuente: XTB

