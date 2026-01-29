Leer más
10:20 · 29 de enero de 2026

Dólar hoy en Chile: el peso gana terreno ante un cobre récord y la caída de la desocupación al 8,0% al cierre de año

Emanoelle Santos
·

Analista de Mercados

La bandera de Chile
Conclusiones clave
-
-
  • El dólar en Chile inicia con una baja cercana a 0,4% y se ubica en torno a $858, con predominio de factores externos y un dólar global debilitado.

  • El avance del cobre sobre 5% en la London Metal Exchange y en máximos históricos entrega soporte adicional al peso chileno (CLP).

  • El INE reportó una tasa de desocupación de 8,0% (octubre–diciembre 2025), con mejora en el margen, pero con informalidad al alza y señales mixtas por género.

El dólar en Chile inicia la jornada con una baja cercana al 0,4%, transándose en torno a $858 por dólar, en un escenario donde predominan los factores externos y un debilitamiento generalizado del billete verde a nivel global. El movimiento responde a un menor atractivo relativo de la divisa estadounidense en un entorno de incertidumbre política y señales mixtas desde Washington sobre la conveniencia de un tipo de cambio más débil, lo que ha empujado a los mercados a reordenar posiciones.

Dólar global bajo presión por tensión geopolítica y ruido comercial

Notas de peso chileno
 

En el plano internacional, el tono se ha tornado más defensivo tras nuevas advertencias del presidente Donald Trump hacia Irán y la persistencia de amenazas arancelarias contra distintos socios comerciales. Este cóctel eleva la volatilidad y tiende a castigar la lectura pro-cíclica del dólar, favoreciendo una rotación hacia activos reales y coberturas.

En ese contexto, el mensaje del secretario del Tesoro Scott Bessent defendiendo la política de dólar fuerte parece haber tenido un efecto limitado y transitorio, reforzando la idea de que el driver dominante sigue siendo el balance de incertidumbre y el tono global de riesgo.

Cobre nuevamente en máximos históricos

A nivel local, el peso chileno recibe un impulso adicional desde el cobre: el metal avanza más de 5% en la London Metal Exchange y marca máximos históricos, aportando soporte al tipo de cambio por la vía de términos de intercambio y expectativas de flujo.

El rally del cobre combina demanda de cobertura ante riesgos geopolíticos con fundamentos más estructurales, restricciones de oferta y demanda vinculada a transición energética y tecnologías asociadas a la inteligencia artificial, lo que amplifica su rol como ancla para monedas expuestas a commodities.

Desocupación en Chile baja a 8,0%, pero sube la informalidad

Grafico de la tasa de desocupacion en Chile

Fuente: INE.

 

En empleo, el INE reportó que la tasa de desocupación se ubicó en 8,0% en el trimestre octubre–diciembre de 2025, bajando desde 8,4% en noviembre y anotando su menor nivel desde enero de 2025. En doce meses, la cifra retrocedió 0,1 pp, en un contexto donde la fuerza de trabajo (+1,8%) creció al mismo ritmo que las personas ocupadas (+1,8%), lo que sugiere una absorción relativamente ordenada del aumento de participación; aun así, las personas desocupadas subieron 1,4%, impulsadas únicamente por quienes buscan empleo por primera vez (+24,4%), una señal de mayor entrada de nuevos participantes.

El detalle matiza la mejora: la participación llegó a 62,1% y la ocupación a 57,1% (ambas +0,5 pp interanual), pero la informalidad subió a 26,8% (+0,4 pp), lo que apunta a una creación de empleo con calidad heterogénea. Por género, la desocupación femenina bajó a 8,5% (-0,9 pp), mientras la masculina subió a 7,7% (+0,6 pp), reflejando dinámicas distintas dentro del mismo mercado laboral; en términos desestacionalizados, la tasa se ubicó en 8,5%, con una baja de 0,1 pp respecto del trimestre móvil previo.

Análisis del dólar en Chile

El USDCLP mantiene un sesgo bajista en M30: cotiza cerca de 857,8 y sigue por debajo de la SMA50 y la SMA200, por lo que los repuntes se leen como correcciones mientras no recupere esas referencias. En este marco, la zona 862–867 concentra resistencias (SMA50 y niveles Fibo), y solo un quiebre sostenido habilitaría una extensión hacia 872,5 y luego 888,9.

Por el lado inferior, los soportes inmediatos están en 854,3 y 848,7; con RSI 45 y un MACD aún en terreno negativo, el momentum sigue frágil y favorece nuevas pruebas de piso si falla el rebote.

Grafico del dolar en Chile

Fuente: xStation5.

 

___________________

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

